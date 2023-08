Za rušenje daytonskega sporazuma so dobili sankcije

V nadaljevanju preberite:

Finančno ministrstvo Združenih držav Amerike je uvedlo sankcije proti štirim uradnikom iz Bosne in Hercegovine zaradi spodkopavanja daytonskega mirovnega sporazuma. Kot so danes sporočili z ameriškega veleposlaništva v Sarajevu, je ameriški Urad za nadzor nad premoženjem tujcev (OFAC), ki deluje v okviru finančnega ministrstva, na seznam sankcioniranih oseb dodal enega uradnika z državne ravni BiH in tri voditelje na ravni srbske entitete Republika Srbska.