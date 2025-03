Zaprti Erdoğanov tekmec poziva javnost: »Upreti se moramo temu zlu«

Zaradi aretacije istanbulskega župana Ekrema İmamoğluja so v največjem turškem mestu že drugi dan zapored potekali protesti, na katerih so večinoma študentje zahtevali izpustitev glavnega opozicijskega tekmeca voditelja države Recepa Tayyipa Erdoğana. Oblast je na demonstracije odgovorila z represijo, resnost politične krize pa je podčrtal tudi poziv zaprtega İmamoğluja predstavnikom sodne veje oblasti, naj se uprejo »sramotenju« Turčije pred vsem svetom.

Število pripadnikov posebnih enot policije je na ulicah Istanbula čez noč močno poskočilo. FOTO: Ozan Kose/Afp

Prerivanje med protestniki in policijo FOTO: Ozan Kose/Afp

Kljub odločitvi oblasti, da do konca tedna v Istanbulu prepove javne shode, so tudi dan po pridržanju İmamoğluja iz mesta ob Bosporju poročali o protestih, ki so se ponekod sprevrgli v prerivanje s skupinami pripadnikov posebnih enot policije, katerih število je v šestnajstmilijonski metropoli čez noč opazno naraslo. Množic od izražanja nestrinjanja z županovo aretacijo nista odvrnila niti pridržanje 37 oseb zaradi domnevno »provokativnih« objav na družabnih medijih, kot tudi ne napoved novih policijskih racij.

Tožilstvo İmamoğluju med drugim očita korupcijo in sodelovanje s prokurdskimi organizacijami, toda protestniki, med njimi večinoma študentje, so tako kot vodstvo opozicije prepričani, da je župan žrtev politično motiviranega pregona, za katerim stoji predsednik Erdoğan oziroma njegova vladajoča Stranka za pravičnost in razvoj (AKP). K temu jih med drugim napeljuje podatek, da bi moral triinpetdesetletni politik konec tedna uradno prevzeti nominacijo opozicijske ljudske republikanske stranke (CHP) za kandidaturo na naslednjih predsedniških volitvah, predvidenih leta 2028.

Župan: To je napad na mojo eksistenco

İmamoğlu je po prestani noči v priporu v zapisu na družabnem omrežju x izzval turškega predsednika, ne da bi ga pri tem imenoval. Erdoğanu je očital, da s politično motiviranim pregonom in s pomočjo posameznikov, vpletenih v korupcijo, napada njegovo »celotno eksistenco, trdo delo in trud, ki smo ga jaz in moja družina gradili skozi tri generacije«.

Od nepričakovanega uspeha opozicije na lanskih lokalnih volitvah, se İmamoğluju pripisujejo resne možnosti za to, da po 22 letih konča Erdoğanovo vladavino. FOTO: Yasin Akgul/Afp

Neposredno je nagovoril tudi predstavnike sodne veje oblasti in apeliral na njih, naj se ne sprijaznijo z drsenjem države v vse večjo avtoritarnost. »Pozivam na desettisoče častnih in etičnih tožilcev in sodnikov /.../ naj ukrepajo proti peščici svojih kolegov, ki blatijo naše sodstvo, nas ponižujejo na svetovnem prizorišču in uničujejo naš ugled.«

Protestniki so tako kot vodstvo opozicije prepričani, da je župan žrtev politično motiviranega pregona. FOTO: Ozan Kose/Afp

Vodstvo turške opozicije je zatrdilo, da bi v danih razmerah vsak njihov kandidat na volitvah premagal dolgoletnega turškega predsednika. FOTO: Hasnoor Hussain/Reuters

Opozicija: Erdoğan bo v vsakem primeru poražen

Opozicijski politik, ki se je na lanskih lokalnih volitvah brez večjih težav obdržal na čelu šestnajstmilijonske metropole, je k uporu prav tako pozval turško javnost, rekoč, da bo ta samovoljnost oblasti prej ali utrpela na lastni koži. Ob tem je spomnil na sporno odločitev istanbulske univerze, ki je dan pred pridržanjem preklicala veljavnost županove diplome, kar so mnogi razumeli kot še en poskus njegovega utišanja. »Ista miselnost, ki mi je odvzela diplomo, si bo za tarčo izbrala tudi na vaše stvari, čast in lastnino,« je zapisal İmamoğlu. »Kot narod se moramo enotno upreti temu zlu.«

İmamoğlujevo pridržanje je v sredo sprožilo hud padec turške lire. Razmere na finančnih trgih so se dan zatem nekoliko umirile, a to še zdaleč ni odpravilo negotovosti pred naslednjim poglavjem politične krize.

Od nepričakovanega uspeha opozicije na lanskih lokalnih volitvah, se İmamoğluju pripisujejo resne možnosti za to, da po 22 letih konča Erdoğanovo vladavino. Vodja CHP in İmamoğlujev zaveznik Özgür Özel je v intervjuju za Reuters poudaril, da bo kakršna koli poteza, s katero bi pridržanemu županu Istanbula zakonito prepovedali kandidirati za predsednika, samo okrepila podporo največji opozicijski stranki. V danih razmerah bi vsak njihov kandidat na volitvah premagal dolgoletnega turškega predsednika, je vztrajal Özel.