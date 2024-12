Družbena omrežja kot nepogrešljiv del marketinške strategije

S povprečjem 2,5 ure dnevno, ki ga uporabniki preživijo na teh platformah, ni presenetljivo, da podjetja vanje vse bolj vlagajo svoj čas, kreativnost in sredstva. Uspešna uporaba družbenih omrežij ne prinaša le širše prepoznavnosti, temveč tudi močnejše odnose z občinstvom in konkretne poslovne rezultate.

Toda, kako se pri tem obnesejo različne industrije? Na Bablu smo analizirali uspešnost izbranih podjetij iz petih panog – bančništva, avtomobilske industrije, telekomunikacij, zavarovalništva in trgovine. Rezultati kažejo, da podjetja, ki znajo prilagoditi svoje vsebine značilnostim posameznih platform, dosegajo izjemne rezultate v obliki interakcij, kot so všečki, komentarji in delitve.

Spodaj smo pripravili pregled uspešnosti teh industrij, podprt s konkretnimi podatki in primerjavami.

Bančni sektor na družbenih omrežjih izstopa s strateško komunikacijo, ki je usmerjena v vzpostavljanje zaupanja in dolgoročnih odnosov s strankami. Večina bank se zaveda pomembnosti prisotnosti na teh platformah, kar potrjujejo njihove velike baze sledilcev. Naša analiza petih izbranih bank je pokazala, da jim skupno novembra na Facebooku sledi že 178.000 sledilcev. Razporeditev sledilcev in primerjavo uspešnosti bank si lahko ogledate v spodnjem grafu.

FOTO: Kliping

Avtomobilska industrija, ki prav tako velja za eno izmed najmočnejših na področju oglaševanja, na družbenih omrežjih izstopa s kreativnimi kampanjami in skrbno oblikovano vizualno podobo. Po analiziranju štirih izbranih avtomobilskih znamk, ki so prisotne v Sloveniji, lahko vidimo, da se v primerjavi z bankami zanje zanima še večja baza sledilcev – skupno so jih namreč v novembru na Facebooku imele kar 262.000. Spodnji graf prikazuje porazdelitev rezultatov znotraj industrije.

FOTO: Kliping

Telekomunikacijska podjetja imajo na družbenih omrežjih specifičen pristop, saj pogosto nagovarjajo svojo bazo obstoječih in potencialnih uporabnikov z aktualnimi ponudbami, ugodnostmi in tehničnimi nasveti. V novembru so analizirana podjetja na Facebooku skupno nagovarjala kar 519.000 sledilcev. Porazdelitev sledilcev prikazuje graf spodaj.

FOTO: Kliping

Zavarovalnice na družbenih omrežjih pogosto stremijo k izobraževanju uporabnikov o pomembnosti varnosti in preventivnih ukrepov. Z zanimivimi objavami, ki pogosto vključujejo čustvene zgodbe, jim uspe pritegniti pozornost sledilcev. Na podlagi analize petih izbranih zavarovalnic lahko vidimo, da tem na Facebooku skupno sledi kar 121.000 oseb. Razporeditev rezultatov prikazuje spodnji graf.

FOTO: Kliping

Trgovci imajo med vsemi analiziranimi industrijami verjetno najpestrejši nabor vsebin. S pogostimi objavami, ki vključujejo promocije, sezonske ponudbe in vsebine z vplivneži, uspešno nagovarjajo široko občinstvo. Trgovci so v novembru imeli na Facebooku skupno kar 1.196.000 sledilcev, kar potrjuje učinkovitost njihovega pristopa. Graf spodaj prikazuje primerjavo uspešnosti trgovcev na družbenih omrežjih.

FOTO: Kliping

Skupni rezultati teh analiz jasno kažejo, kako pomembno vlogo igrajo družbena omrežja pri nagovarjanju občinstva in gradnji blagovne znamke. S storitvijo Babl podjetja pridobijo natančen vpogled v uspešnost svojih objav in primerjavo s konkurenco, kar jim omogoča še bolj učinkovito načrtovanje marketinških aktivnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Kliping