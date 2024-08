Kiberkriminalca sta se vrnila v Rusijo

V nadaljevanju preberite:

Prvega avgusta so Združene države Amerike z zaveznicami in Rusija izvedle največjo izmenjavo pridržanih oseb po koncu hladne vojne. Med osmerico ljudi, ki so odpotovali v Moskvo, sta bila tudi Vladislav Kljušin in Roman Seleznjov, ki je v ZDA prestajal 27-letno zaporno kazen, najvišjo do zdaj izrečeno za kiberkriminal v ZDA.

Dogodek je pri nas upravičeno vzbujal pozornost predvsem zaradi dveh ruskih vohunov, ki smo ju sami prispevali v izmenjavo. Strokovnjakom za digitalno varnost pa sta obrvi dvignili drugi dve imeni, saj so ju v preteklem desetletju precej videvali v povezavi z odmevnimi finančnimi poneverbami, storjenimi s hekerskimi prijemi. Vladislav Kljušin in Roman Seleznjov sta si čez lužo pridelala razmeroma visoki kazni za gospodarski kriminal. Kljušin je bil lansko jesen obsojen na devet let zapora in plačilo 34 milijonov ameriških dolarjev, za goljufije pri trgovanju z vrednostnimi papirji, pri katerih naj bi nastalo za več kot devetdeset milijonov dolarjev škode. Seleznjov pa je s 27 leti zapora celo rekorder; leta 2017 je bil obsojen za krajo in preprodajanje številk kreditnih kartic.