Samsung Galaxy S25: Pametni telefon, ki olajša vsakdan in navdušuje

Od zgodnjega jutranjega sestanka do večernih družinskih obveznosti. Pametni telefon mora biti partner, ki omogoča boljšo organizacijo, povečano produktivnost in brezhibno povezljivost. Samsung Galaxy S25 serija, ki se ponaša z modeli Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ in Galaxy S25, prav zato prinaša funkcije, zasnovane za tiste, ki želijo uravnotežiti delovno in osebno življenje, ne da bi pri tem sklepali kompromise.

Funkcije, ki poenostavijo poslovno in osebno življenje

Ali ste se kdaj znašli v situaciji, ko vam zmanjkuje časa za usklajevanje obveznosti? Z novo opravilno vrstico Now Bar bo to stvar preteklosti. Now Bar analizira vaš koledar, se poveže z Zemljevidi in vam poda prilagojena obvestila. Na primer, kdaj zapustiti sestanek, da boste pravočasno prispeli na pomemben družinski dogodek. Tako lahko ostanete osredotočeni na naloge, medtem ko telefon poskrbi za logistiko.

FOTO: Samsung

Dodatna inovacija, ki jo prinaša Galaxy S25 serija, je posodobljena funkcija Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search). Ta omogoča, da z enim samim dotikom prepoznate telefonske številke, e-poštne naslove ali URL-je neposredno na zaslonu. Rezultat? Hitrejša komunikacija in manj stresa pri vsakodnevnih opravilih.

Umetna inteligenca v službi vaše produktivnosti

S Samsung Galaxy S25 serijo umetna inteligenca postane vaš osebni asistent. Z vgrajenimi funkcijami UI, kot je Gemini, lahko na primer ustvarite povzetek videoposnetkov, shranite podatke v zapiske ali organizirate dogodke z le nekaj dotiki. Gemini Live pa zagotavlja posodobitve v realnem času, kar je idealno za vse, ki želijo vedno ostati korak pred konkurenco.

Za mednarodne sestanke ali potovanja je nepogrešljiv Tolmač (Interpreter), ki omogoča tekoče prevajanje pogovorov brez potrebe po internetni povezavi. To odpira vrata brezmejni komunikaciji in odstranjuje jezikovne ovire.

FOTO: Samsung

Napreden dizajn za sodobne profesionalce

Pametni telefoni Galaxy S25 serije niso samo zmogljivi, ampak tudi estetsko dovršeni. Uporabljeni materiali, kot sta titan in Corning® Gorilla® Armor 2, jim zagotavljajo odpornost in dolgoživost. Elegantne barve, kot so titansko srebrno modra, titansko črna, titansko belo srebrna in titansko siva pri Galaxy S25 Ultra in mornarsko modra, ledeno modra, mentol zelena in barva srebrne sence pri Galaxy S25 in Galaxy S25+, pa poskrbijo, da telefon izstopa tako v sejni sobi kot na družabnem dogodku.

Baterija, ki zdrži ves dan, ter hitro polnjenje do 50 odstotkov v manj kot 30 minutah zagotavljata, da bo vaš Galaxy S25 vedno pripravljen na akcijo. Poseben in večji sistem hlajenja preprečuje pregrevanje naprave, tudi ko urejate dokumente ali sodelujete na dolgotrajnih videokonferencah.

Trajnost, ki navdušuje

Samsung se zaveda pomena trajnostnega razvoja. Galaxy S25 serija vsebuje reciklirane materiale, vključno z baterijami, v katerih je 50 odstotkov recikliranega kobalta. Poleg tega je na voljo do sedem let varnostnih posodobitev in nadgradenj operacijskega sistema, kar napravam zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

FOTO: Samsung

Pravi partner za vsak izziv

Samsung Galaxy S25 serija združuje najnaprednejšo tehnologijo z uporabnimi rešitvami, ki so zasnovane za današnje hitro življenje. Ne glede na to, ali gre za poslovne obveznosti, ustvarjanje vsebin ali enostavno vsakodnevno komunikacijo, Galaxy S25 serija zagotavlja orodja, ki jih potrebujete za uspeh.

Že na voljo za prednaročilo Ne zamudite priložnosti, da postanete del tehnološke revolucije UI. Prednaročilo je že mogoče. Pridružite se milijonom uporabnikov, ki verjamejo v inovacije, ki izboljšujejo življenje.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung