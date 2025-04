Pametno upravljanje financ: Kako do poslovnega uspeha kljub negotovim časom

Podjetništvo prinaša številne izzive in negotovosti, a tudi priložnosti. Podjetniki se tako na vsakem koraku spoprijemajo z mnogimi preizkušnjami, še posebej v teh gospodarsko negotovih časih. Najbolj zahtevni izzivi so običajno povezani s financami in kapitalom; imamo zares dovolj kapitala, kako dolgo bomo preživeli brez dobička, kaj storiti, če ne bo dovolj prihodkov za pokritje stroškov, kje lahko dobimo ugoden kredit in finančno podporo ipd.

Ključ do uspeha je v premišljenem načrtovanju, prilagodljivosti in pravih finančnih rešitvah. Zato je najboljše, kar lahko naredimo (kot podjetnik), da imamo ob sebi zanesljivega finančnega partnerja, na katerega lahko računamo pri sprejemanju pomembnih naložbenih odločitev – banko, ki bo prepoznala vrednost podjetja in znala prisluhniti našim potrebam.

FOTO: Depositphotos

Banka, ki podpira rast vašega podjetja - Deželna banka Slovenije

Za ohranjanje stabilnosti poslovanja je treba pozorno spremljati prihodke in odhodke, optimizirati stroške in – zelo pomembno – zagotavljati likvidnost tudi v nepredvidljivih okoliščinah. Pri tem je nepogrešljiv zaveznik banka, saj vam lahko pomaga pri reševanju finančnih težav ali pa je za vaše podjetje odskočna deska pri naslednjem izzivu. Z banko, ki ji brez skrbi lahko zaupate vodenje financ, boste lažje predvideli in načrtovali finančne rezerve, denarne tokove in se dogovorili za dodatne vire financiranja. S takšnimi temelji bo vsak naslednji korak bolj zanesljiv, vi pa boste samozavestno stopali naprej po svoji začrtani podjetniški poti, premagovali negotovosti, vlagali v rast in razvoj ter izkoristili nove priložnosti, ki se vam bodo ponudile.

Za zanesljivo banko, med podjetniki znano kot zaupanja vredno in profesionalno, ki sliši potrebe podjetnikov in jih postavlja na prvo mesto, velja Deželna banka Slovenije. Ponuja prilagojene finančne rešitve in strokovno podporo ter z osebnim pristopom podjetnikom pomaga pri iskanju denarnih možnosti in uresničevanju poslovnih ciljev. Ne glede na to, ali ste lastnik malega, srednjega ali velikega podjetja, se bodo v banki osebno posvetili prav vam in se skupaj z vami podrobno pogovorili o željah, ciljih in dilemah ter poiskali najbolj ugodne skupne rešitve za vaše podjetje. Posebne ugodnosti pa so pripravili tudi za samostojne podjetnike in društva, ki so izpostavljeni večjim poslovnim tveganjem.

FOTO: Depositphotos

Ugodnosti Deželne banke Slovenija za samostojne podjetnike in društva, ki začenjajo svojo pot: 6-mesečno brezplačno vodenje poslovnega transakcijskega računa,

podarjena enoletna članarina za kartico z odloženim plačilom, odobreno v skladu z navodili za odobravanje kartice z odloženim plačilom,

brezplačen pristop k e-banki,

brezplačen pristop k mobilni banki,

6-mesečna brezplačna uporaba e-banke,

brezplačna uporaba mobilne banke za imetnike e-banke,

6-mesečna brezplačna storitev DBS-VARNOST, SMS-obvestilo za kartico poslovnega transakcijskega računa,

6-mesečna brezplačna storitev DBS-VARNOST, SMS-obvestilo za kartico z odloženim plačilom,

6-mesečna brezplačna storitev DBS INFO,

brezplačna izdaja plačilne kartice poslovnega računa za vse zakonite zastopnike.

S pestrim naborom storitev do uresničitve poslovnih ciljev

Z dostopom do ugodnih dolgoročnih virov financiranja vam Deželna banka omogoča, da lahko vsi podjetniki brez nepotrebnega finančnega pritiska uresničite svoje poslovne načrte in/ali se finančno razbremenite. Poleg osnovnih transakcijskih računov, ki jih imajo v ponudbi, lahko izbirate tudi med različnimi oblikami financiranja. Ta je možno popolnoma prilagoditi potrebam vašega podjetja.

Poslovni najem za podjetja S hčerinskim podjetjem DBS Leasing, d. o. o., je na voljo tudi lizinško financiranje za podjetja, in sicer izključno premičnine, ki jih podjetnik potrebuje za opravljanje dejavnosti in druge potrebe podjetja (npr. vozila in drugo mehanizacijo, ki jih potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti).

Tako na primer podjetnik z občasnimi likvidnostnimi težavami lahko pridobi revolving kredit z odplačilno dobo do enega leta ali likvidnostni kredit do 30 dni (odplačilna doba je 30 dni, s sredstvi lahko prosto razpolagate). Na voljo je še kredit do enega leta in kreditni okvir za kritje akreditiva, v tem primeru je črpanje kredita možno zgolj v primeru, da na dan plačila po akreditivu ne morete zagotoviti lastnih sredstev (odplačilna doba je za čas akreditiva), ali dolgoročni kredit z odplačilno dobo od 1 do 10 let (s subvencionirano obrestno mero).

Za več informacije se obrnite na spletno stran Deželne banke Slovenija ali z njimi vzpostavite neposreden stik. Vsi kontakti so na voljo TUKAJ.

Posebna ponudba za mala, srednja in velika podjetja ter samostojne podjetnike: odplačilna doba kredita od 1 leta do 7 let,

variabilna obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 1,15 %,

nižji stroški odobritve in vodenja kredita. Ponudba velja le do 30. junija 2025.

Krediti s subvencionirano obrestno mero Takšno obliko kreditiranja vam Deželna banka ponuja v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Trenutno je odprt razpis P1 plus 2025, ki je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki malim in srednje velikim podjetjem zagotavljajo rast in razvoj z novimi naložbami in podobno. VEČ INFORMACIJ

Naročnik oglasne vsebine je Deželna banka Slovenije