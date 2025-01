Prijave že odprte: priložnost za podjetja, da hitreje pridejo do denarja

Lastniki in direktorji malih in srednje velikih podjetij, ki nimajo zaposlenih svojih poslovno-finančnih strokovnjakov, imajo na področju vodenja poslovnih financ kar nekaj velikih izzivov. Čeprav morajo biti v tem obdobju manjša podjetja še bolj prilagodljiva kot sicer, ni treba biti ravno finančnik, da je finančno področje oziroma področje obratnega kapitala v podjetju dobro urejeno.

Ste direktor, podjetnik, komercialist ali računovodja? O tem, kako lahko mala in srednje velika podjetja hitreje pridejo do denarja, boste lahko izvedeli na letnem strokovnem srečanju 18. Poslovno-finančni sejem (PFS), ki bo 16. aprila 2025 v Portorožu.

Dr. Jožko Peterlin je bil finančni direktor in član uprave v nekaterih največjih slovenskih podjetjih. FOTO: Marko Feist

Vsi vidiki upravljanja obratnega kapitala

Finančno upravljanje pomeni načrtovanje prihodnosti in vključuje odločanje o virih financiranja, obvladovanje tveganj in optimizacijo stroškov ter prihodkov in izdatkov. (Na fotografiji Nina Bratož, na lanskem, 17. Poslovno-finančnem sejmu) FOTO: Črt Piksi

Na srečanju bodo predavatelji predstavili dobre prakse vodenja financ v podjetju. Glavni poudarek dogodka je na obratnem kapitalu, ki ga sestavljajo terjatve, zaloge in poslovne obveznosti. Gre za tisti del finančnih obveznosti, ki je posledica dogovarjanja s kupci in dobavitelji in s katerim se mora nekdo v podjetju dnevno ukvarjati. Terjatve in poslovne obveznosti so pogosto podcenjeni viri financiranja, ki pa so lahko ključni za ohranjanje stabilnosti podjetja in povečanje njegove finančne učinkovitosti. Z razumevanjem teh elementov in s pravilnim obvladovanjem obratnega kapitala lahko podjetja bistveno izboljšajo svoje poslovanje.

Predavatelji bodo obravnavali tudi kratkoročno in srednjeročno plačilno sposobnost podjetij. V današnjem poslovnem okolju se podjetja vse pogosteje spopadajo z izzivi pri zagotavljanju zadostnih likvidnih sredstev, kar lahko negativno vpliva na njihovo plačilno sposobnost. Za finančno učinkovitost namreč ni dovolj, da imajo podjetja urejene računovodske izkaze in da plačujejo davke.

»Večina podjetij, ki gredo v stečaj, beležijo računovodski dobiček, ker so bila finančno neučinkovita. Vendar nenehno poudarjam, da bilance niso finance, tako kot dobiček ni denar. PFS je kot nekakšna preventiva za vse, ki se želijo izogniti pastem na področju poslovnih financ. Letos se bomo na PFS zato osredotočili na finančno učinkovitost, prihodnje leto pa morda na finančno varnost,« je poslovni dogodek napovedal izkušeni finančnik in ustanovitelj Inštituta za poslovne finance Smartfin dr. Jožko Peterlin, ki tematike določi glede na cilje, ki si jih postavljajo evropski finančniki in bodo vplivali na zahteve do naših podjetij.

Poudarja, da podjetja lahko pridobijo denar bodisi z unovčenjem zalog, terjatev ali drugih sredstev bodisi s povečanjem dolgov ter s prilagajanjem plačilnih rokov. Tudi zato podjetnikom svetuje, da imajo z bankami profesionalen odnos, saj je kapitalska ustreznost komitenta dolžnika banke neposredno povezana s kapitalsko ustreznostjo banke.

Na 18. PFS bodo predstavili tudi napredne tehnike upravljanja kreditnih tveganj in se osredotočili na pomembnost obvladovanja bonitete kupcev. Na praktičnih primerih boste spoznali, kako obvladovati nihanja obsega poslovanja in kako se odzvati na spremembe v investicijskih načrtih.

Komu je namenjen 18. PFS?

Srečanje v Portorožu bo dobra priložnost za vse podjetnike, ki se želijo seznaniti s tem, kako se lahko učinkovito spoprijeti s specifičnimi izzivi vodenja podjetja.

Sejem je odprt za širok spekter udeležencev. Predvsem je namenjen lastnikom in direktorjem srednjih in malih podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem financ in računovodstva, direktorjem računovodskih servisov ter komercialistom v prodaji in nabavi. Dogodek je tudi priložnost za bralce Delovih edicij, ki jih zanimajo poslovne finance in želijo pridobiti najnovejše informacije o optimizaciji finančnega poslovanja.

Svoja znanja, odločitve in primere dobrih praks bodo predstavili naslednji predavatelji:

dr. Jožko Peterlin , poslovno-finančni svetovalec, ki bo vodil celoten dogodek

, poslovno-finančni svetovalec, ki bo vodil celoten dogodek Gašper Kuhta , vodja financ v podjetju Tech-Gum

, vodja financ v podjetju Tech-Gum Tjaša Repše , direktorica nabave in marketinga v podjetju Armat

, direktorica nabave in marketinga v podjetju Armat Davorin Dobočnik , izvršni direktor podjetja Akrapovič

, izvršni direktor podjetja Akrapovič Srečko Frumen , izvršni direktor podjetja VAR

, izvršni direktor podjetja VAR Primož Raktelj , MBA, pravnik

, MBA, pravnik mag. Matej Akrapovič, finančni direktor podjetja Akrapovič

