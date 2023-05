Cerkniški policisti prijeli 26-letnega preprodajalca drog

Cerkniški policisti so vložili kazensko ovadbo proti 26-letniku, ki ga sumijo neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, poleg tega ga zaradi posedovanja orožja čaka tudi postopek pri sodniku za prekrške, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so pojasnili na policiji, so pri osumljencu na podlagi zbranih obvestil v začetku tedna v okolici Cerknice opravili hišno preiskavo, med katero so mu zasegli večjo količino različnih vrst prepovedane droge, pripomočke za gojenje ter pištolo in strelivo.