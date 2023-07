Izteka se najtoplejši teden v zgodovini globalnih meritev

Povprečne temperature na globalni ravni so v četrtek tretji dan zapored podrle rekord. V torek in sredo je bila povprečna temperatura na svetu 17,18 stopinje Celzija, v četrtek pa 17,23 stopinje, glede na meritve Univerze Maine, ki za ta namen uporablja satelitske podatke in računalniške simulacije.

Univerza meritve izvaja zadnjih 44 let, doslej pa povprečne svetovne temperature niso še nikoli presegle 17 stopinj Celzija. Sedaj je to povprečje celotnega tedna. »Možno je, da je bilo zadnjih nekaj dni najtoplejših v zadnjih 120.000 letih oziroma najmanj v zadnjih 23.000 letih,« je sporočil podnebni znanstvenik Univerze Pensilvanija Michael Mann.

V kitajskem Jingxingu so temperature ta teden dosegle 43,3 stopinje Celzija, celo na Antarktiki so bile temperature v tem tednu za 4,5 stopinje Celzija nad povprečjem. V alžirskem Adrarju so se temperature zvečer v četrtek dvignile na 39,6 stopinje Celzija, segreva pa se tudi Evropa, saj v Nemčiji v nedeljo pričakujejo 37 stopinj.

Znanstveniki dvig temperatur pripisujejo vremenskemu učinku pojava El Nino v Tihem oceanu, ki vpliva na temperature po vsem svetu ter prispeva k segrevanju ozračja, ki se v zadnjih desetletjih pospešeno segreva zaradi izpustov toplogrednih plinov.