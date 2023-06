V Parizu po eksploziji in velikem požaru več kot 30 poškodovanih

Število poškodovanih po sredini eksploziji in velikem požaru v osrednjem delu Pariza je naraslo na več kot 30, so sporočile oblasti v francoski prestolnici. Štiri osebe so v življenjski nevarnosti, dve pogrešani osebi, ki so ju v sredo zvečer iskali pod ruševinami uničene stavba, pa niso našli. Eksplozijo je verjetno povzročilo uhajanje plina.

Požar je izbruhnil po eksploziji v petem pariškem okrožju, kjer se med drugim nahaja Latinska četrt, eno od turistično najbolj priljubljenih območij mesta. Poškodovanih je najmanj 37 ljudi, od tega štirje huje in so v življenjski nevarnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po besedah francoskega notranjega ministra Geralda Darmanina so reševalci v sredo zvečer pod ruševinami še iskali dve pogrešani osebi, toda neuspešno. Po njegovih besedah je bilo na prizorišču skupno 325 gasilcev, ki jim je uspelo pred ognjenimi zublji obvarovati druge stavbe v bližini. Na prizorišču je bilo tudi devet zdravnikov.

Gasilci so sprva sporočili, da sta se zrušili dve stavbi, vendar pa je pariška policija kasneje dejala, da se je zrušila zgolj ena. Po besedah županje petega okrožja Florence Berthout je bila v eksploziji in požaru najbolj prizadeta zasebna modna šola Paris American Academy, ki stoji ob nekdanji vojaški bolnišnici Val-de-Grace.