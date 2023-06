V Solčavi je neurje zahtevalo smrtno žrtev

Med neurjem, ki je v sredo zvečer zajelo del Slovenije, je v Solčavi drevo padlo na mimovozeče osebno vozilo. Zaradi hudih poškodb je na kraju dogodka umrl voznik, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Kot so na Upravi RS za zaščito in reševanje zapisali na spletni strani, je zvečer med neurjem v Solčavi manjše drevo padlo na mimovozeče osebno vozilo in poškodovalo voznika. Posredovali so gasilci PGD Solčava, ki so ga nemudoma pričeli oživljati, gasilci PGD Luče in PGD Nazarje pa sočasno zaradi neurja zagotovili nemoteno prevoznost ceste za reševalno vozilo skozi dolino do kraja dogodka.

Kljub hitremu odzivu in trudu vseh reševalnih služb je voznik zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, so še zapisali.