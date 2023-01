V trčenju helikopterjev v Avstraliji mrtvi in ranjeni

Na med turisti priljubljeni Zlati obali na vzhodu Avstralije so danes po trčenju dveh helikopterjev umrle štiri osebe, tri pa so v kritičnem stanju. Helikopterja sta trčila v zraku, razbitine pa so pristale tik ob znamenitem zabaviščnem parku Seaworld, je pojasnila policija Queenslanda. Dogodek še preiskujejo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Eden od helikopterjev je očitno vzletal, medtem ko je drugi pristajal, zakaj točno sta trčila, pa morajo preiskovalci še ugotoviti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. En helikopter je po trčenju sicer uspel varno pristati na obali, čeprav je izgubil vetrobransko steklo, drug helikopter pa je strmoglavil.

Vse žrtve nesreče so bile na istem helikopterju. Poleg štirih mrtvih so trije potniki, ženska in dva mlajša fanta, v bolnišnici v kritičnem stanju, lažje poškodovanih pa je bilo tudi vseh preostalih devet ljudi na krovu. Dostop do kraja nesreče otežuje lega, saj so razbitine pristale na peščenem nasipu.