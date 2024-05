TV namigi: Kraljice zločina, Rez! in Kaj dogaja?: Mala teraso

Sobota, 4. maja

Kraljice zločina: POP TV (Premiera) ob 20.00

The Kitchen. ZDA, 2019. Režija: Andrea Berloff. Igrajo: Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss, Domhnall Gleeson. Krim. 135 min.

Film je režijski prvenec scenaristke Andree Berloff, ki je bila za scenarij za film Straight Outta Compton – Zgodba o N.W.A. nominirana za oskarja.

McCarthy, Haddish in Moss so gospodinje iz zloglasne newyorške četrti Hell's Kitchen v 70. letih, katerih može mafijce je FBI aretiral in poslal v zapor. Zdaj so ostale brez vsega, vendar podjetne in odločne dame vzamejo stvari v svoje roke in sklenejo na lastno pest nadaljevati posle svojih soprogov. Kraljice zločinov so spretne pri vsem, od vodenja nelegalnih stavnic do likvidiranja tekmecev.

Rez!: TV SLO 1 (Premiera) ob 22.10

Coupez! Fr., 2022. Režija: Michel Hazanavicius. Igrajo: Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield, Matilda Anna Ingrid Lutz. Kom. 110 min.

Rez! Foto Tv Slo

Film je prisrčno trapasta parodija na zombijevske grozljivke in hkrati poklon filmski obrti. Rez! je odprl festival v Cannesu 2022.

V opuščeni stavbi gre na snemanju nizkoproračunske grozljivke vse narobe. Režiser z neznosnim vedenjem spravlja ekipo ob živce, potem pa razkrije še svoj načrt, kako v projekt vnesti nekaj vznemirjenja: prebudil bo starodavno zombijevsko prekletstvo. V divji sekvenci, v kateri letijo deli teles in brizgajo telesne tekočine, se igralci spopadejo s pravimi nemrtvimi (in režiserjem), nato pa se film šokantno konča in se zvrstijo napisi … Toda ali je to vsa zgodba?

Kaj dogaja?: Jagodni izbor – Mala terasa: TV SLO 1 ob 21.05

Slo., 2024. Glas. odd. 35 min.

Mala terasa Foto Tv Slovenija

Tokratna oddaja bo malo drugačna od vsakotedenskih, saj bo predstavila jagodni izbor Male terase. Kaj dogaja? že 11 sezon ustvarja glasbo z duetom Mala terasa s prijatelji in številnimi znanimi gosti in gostjami. Legendarne slovenske glasbene uspešnice z novimi, aktualnimi in zabavnimi besedili Igorja Bračiča zaživijo na novo v glasbenih imitacijah Tilna Artača, ki nam pokaže tudi, kako bi se kot pevci znašli znani politični obrazi. Leopold I., Nuška Drašček, Raiven, Bojan Cvetjičanin, Klemen Slakonja in drugi se pridružijo ekipi ter poskrbijo za zanimiv in nostalgičen glasbeni pregled preteklih sezon.