Za Trumpa je vse posel, tudi vojna

V času, ko so bile oči katoliškega sveta uprte v rimsko kliniko Gemelli, kjer je s kritično obojestransko pljučnico ležal papež Frančišek, so se zgodile nemške volitve. Rezultat je znan, zmagala, čeprav ne, kot bi si želela, je demokrščanska CDU, poraženi so bili socialdemokrati in predvsem liberalci. Skrajno desna AfD se je prebila na zgodovinsko drugo mesto. S sklepanjem koalicije se zdaj začenja bitka za novo staro podobo Evropske unije.