Klerikalizem pomeni protiustaven vdor cerkvenosti v družbo

Ko so na škofovskem ordinariatu prebrali, da RKC nikoli ni na pravi strani zgodovine in da klerikalizem ogroža demokracijo (Na pravi strani zgodovine, Delo, Sobotna priloga, 27. julij 2024), je nadškof Stanislav Zore, nam, brezbožnikom, oznanil: da je človek brez Boga, ki človeku daje dostojanstvo, nag in ogrožen …, postavljen na odprt prostor niča, kjer ni več smeri in ciljev …, da brez Boga človek ne ve, kdo je. (Brezje, 15. avgust 2024)