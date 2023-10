V nadaljevanju preberite:

Žižkovo temeljno sporočilo je ciljalo v dvojnost meril, ki veljajo v sodobnem svetu in se v kemično čisti obliki zrcalijo v razmerju med Izraelom in Palestinci, še najbolj v Gazi, ki pod izraelsko okupacijo velja za največje in najdlje trajajoče koncentracijsko taborišče na svetu. Žižkova poanta je ciljala v absurdnost dejstva, da celo države, ki se sklicujejo na vrednote zahodne demokracije in spoštovanje temeljnih človekovih pravic, odrekajo temeljne pravice narodov, predvsem pa posamičnih ljudi, živečih v tem okviru.