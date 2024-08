Ljudje, ki niso prijazni, ne morejo skrbeti za nobeno drugo skupnost

V nadaljevanju preberite:

Danes veliko govorimo o tem, da ni več zavesti o skupnosti. In vendar se mi zdi, da je Bunker že od začetkov deloval povezovalno. Bili ste eni prvih, ki so začeli ustvarjati tako imenovano kulturno četrt Tabor, kjer so Stara elektrarna in prostori Bunkerja, spomnimo se na skupnostni urbani vrt Onkraj gradbišča. Kaj menite o skupnosti? Nekoč se o tem pojmu ni govorilo, ker ni bilo potrebe. Kako jo dojemate skozi projekte, skozi svoje delo?

Klara Drnovšek Solina: Mislim, da so danes skupnosti bolj razdrobljene, a zaradi tega vezi med ljudi niso krhkejše. Skupnosti so tudi bolj raznolike, a zato niso nič manj trdne. Bunker že nekaj časa goji zelo lepo vez z Domom upokojencev Center, ki so naši sosedi v četrti Tabor in z nami sodelujejo pri različnih predstavah in dogodkih. Z njimi si glede teh projektov delimo iste interese, predvsem pa skupno radost ali pa radost sobivanja. Oblikujejo se še mnoge druge skupnosti, recimo z umetniško sceno v Ljubljani. Veliko je začasnih skupnosti. Na festivalu Mladi levi so to recimo prostovoljci, ki zaživijo s celotnim dogodkom, tehničnimi in umetniškimi ekipami.

Maja Vižin: Vsak večer se po predstavah na festivalu Mladi levi gledalci radi družijo, klepetajo o tem, kaj so videli, in se mi zdi, da so to tudi lepe začasne skupnosti.

Tamara Bračič Vidmar: Ko smo se leta 2004 naselili v Staro elektrarno na Taboru, smo bili kot vesoljsko plovilo. Zdelo se nam je, da ko bomo odprli vrata in imeli predstavo, bodo prišli vsi naši sosedi. A ni bilo tako, saj nas sploh niso poznali in niso vedeli, kaj delamo. Jasno nam je bilo, da moramo ljudem, ki živijo v naši okolici, podati roko, jim ponuditi prostor, kjer se bodo lahko družili, da jim moramo omogočiti, da bodo v Stari elektrarni doživeli zanimivo umetniško izkušnjo. Kot je omenila Klara, že nekaj let sodelujemo tudi s prostovoljci, prvič se je to zgodilo leta 2005 pri res velikem projektu, imenovanem Lovepangs, umetnice Carmen Bručić, ki je govorila o zlomljenem srcu in ljubezni. Potrebovali smo kar sto prostovoljcev, tako imenovanih strokovnjakov za ljubezensko bolečino, ki so sodelovali na dogodku, ki je potekal v Stari elektrarni. Zelo smo se potrudili, da so se imeli lepo, jih povabili na piknik in ostali v stiku z njimi. Mnogi so ostali naše občinstvo tudi naprej.

Alma Selimović: Ni pomembno le, da poskušamo vzpostaviti skupnosti, ampak tudi, da jih znamo negovati. Skupino ljudi je enostavno oblikovati, težko pa je čez leta to vez vzdrževati. Skupne krajine ne bi bile možne brez vseh »skupnih krajin«, ki smo jih ustvarili že prej. Skupnost se začne pri domači mizi, pri nas, v Bunkerju, zelo dobesedno pri kuhinjski mizi, kjer se vsak dan srečujemo na kavi in kosilu. Organizacija, ki nima nege v lastni skupnosti, ne more skrbeti za druge in ljudje, ki niso prijazni drug do drugega, ne znajo izvajati gest skrbi znotraj svojega kolektiva, zato ne morejo skrbeti za nobeno drugo skupnost. Ena do druge smo prijazne in skrbimo druga za drugo. To je nekaj, kar smo potem sposobne predajati naprej, vključevati medse nove ljudi ali pa to skrb širiti naprej. To je pomembno, kajti mi nismo organizacija umetnic, ampak smo servisna organizacija, produkcijska hiša, ki skrbi za to, da se stvari zgodijo. To je naša prva skrb – da ustvarjamo pogoje, da se lahko ustvarja umetnost.

Ob dvajseti obletnici Stare elektrarne se vrnimo na začetek. Odprtje je bilo leta 2004 – posvečeno je bilo sodobnim gledališkim praksam. Toda odkrivanje novih zapuščenih industrijskih prostorov v Ljubljani se je začelo že prej in pri tem je bila Nevenka Koprivšek, žal že pokojna ustanoviteljica Bunkerja, ena od glavnih akterjev. Se lahko spomnimo zgodbe o tem, kako je pravzaprav »nastala« Stara elektrarna?

Mojca Jug: Zgodba o Stari elektrarni se je začela že veliko pred letom 2004, in sicer z raziskavo o prostorski problematiki, ki je odkrivala nove oziroma stare prazne prostore, ki bi lahko bili namenjeni umetnosti. Pri tej raziskavi sta ob Nevenki sodelovala tudi Gregor Tomc in Bratko Bibič. Ko je Stara elektrarna končno odprla vrata, je bil to velik praznik za Bunker in celotno sceno. Čeprav moram omeniti, da so se umetniški dogodki v Elektrarni dogajali že pred tem, tukaj sta se že zgodila dva festivala Mladi levi, že prej tudi festival Exodos, in tu so že prej gostovali mnogi umetniki.