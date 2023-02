Marx ni bil komunist

V nadaljevanju preberite:

Franck Fischbach je profesor nemške in socialne filozofije s pariške univerze Panthéon-Sorbonne in avtor petnajstih filozofskih knjig. Po raziskovanju nemške klasične filozofije, zlasti Fichteja, Schellinga in Hegla, se je v zadnjem desetletju z Marxom in kritično teorijo posvetil socialni filozofiji. Dve izmed njegovih petnajstih filozofskih knjig, Brez predmeta: kapitalizem, subjektivizem, odtujitev in Kaj je socialistična vlada?, sta bili prevedeni tudi v slovenščino. Jeseni 2022 je kot gost projekta Heglova politična metafizika, ki ga na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani vodi dr. Zdravko Kobe, obiskal Ljubljano in imel serijo predavanj o ključnih pojmih kritične teorije.