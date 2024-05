Med stanovsko solidarnostjo in skrbjo za dobrobit bolnikov

V nadaljevanju preberite:

Glasni in hkrati vodilni del zdravništva nasprotuje in je nasprotoval uzakonitvi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (dalje PPKŽ) že dolgo, preden se je rodil prvi osnutek zakona. Po mnenju predsednice Zdravniške zbornice Slovenije Bojane Beović bi bil velik del zdravnikov proti, ne glede na to, kakšen bi bil zakon o PPKŽ. Vzrok njihovemu nasprotovanju je torej načelen. Kakšen je? Odgovor dobimo, ko sestavimo različne izjave nosilcev javnega mnenja zdravniškega stanu o sebi, pravu, etiki, dobrobiti bolnikov.