Nazaj, da bi pogledali naprej

Ameriški staroselci so se čudili življenju zahodnega človeka in njegovim navadam. O tem v svojih Esejih piše že renesančni filozof Montaigne, ki je člane plemena Tupi, ko so jih kot cirkuške živali pripeljali v Francijo, spraševal o tem, kako vidijo belega človeka. Povedali so mu, da ne razumejo, da imajo bogati toliko hrane, berači pa zanjo prosijo in stradajo. Tako kot je Evropejce šokiralo, da so včasih »Indijanci« pojedli svoje nasprotnike, oni niso mogli razumeti, da tako brezbrižno spregledajo trpljenje drugih ljudi. Saj res, zakaj se nam vojne, izkoriščanje, pohlep in pomanjkanje sočutja ob trpljenju drugih zdijo nekaj sprejemljivega?