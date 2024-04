V nadaljevanju preberite:

Vsaka vojna je zlo, a kot je videti, je Netanjahujev Izrael, ki uživa »neomajno« podporo ZDA (in Nemčije), v svojem genocidu postal tudi novi epicenter geostrateškega preurejanja sveta. Vedno je šlo za moč in denar in na koncu tega bulvarja se odloča, kakšna bo podoba »novega Jeruzalema«, kot bi se reklo v judovsko-krščanskem utopičnem besednjaku, ki se je najbolj udomačil v ZDA