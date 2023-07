Odvetniške zbornice so imele pomembno vlogo za naš narod

V nadaljevanju preberite:

Dr. Peter Čeferin se z odvetniškim poklicem neprekinjeno ukvarja že šest desetletij. Da bi se upokojil, niti pomislil še ni. Okrogla je tudi obletnica odvetniške družbe, ki jo je ustanovil in je naslednica njegove odvetniške pisarne iz leta 1967.

Od narodnega junaka prek mafijskega odvetnika do državnega sovražnika številka ena – vsa ta skrajno različna poimenovanja si je dr. Peter Čeferin prislužil v času dolgoletnega opravljanja poklica. V pogovoru je med drugim povedal, zakaj se je odločil za odvetniški poklic in kako vidi vlogo politika v družbi, ter razkril pomen odvetniške zbornice za nastanek in priznanje neodvisne države.