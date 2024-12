Včasih se je treba znebiti vse lastnine in začeti na novo

V nadaljevanju preberite:

Predstavljala sem si, kako se je po tem jezeru vozil s čolnom. Kot piše v Waldnu, se je ponoči odpeljal na sredo jezera in zaigral na flavto ter opazoval ostriže, kako so se premikali okoli njega, drugič spet je podnevi zadremal v čolnu, ki je brezciljno plul po vodi. Prebudil se je šele, ko se je čoln dotaknil peska na obali. Dvignil se je in pogledal, na katero obalo ga je tokrat prineslo. »To so bili dnevi, ko je bilo brezdelje najprivlačnejše in najplodnejše delo. Marsikatero dopoldne sem se odkradel, ker sem najdragocenejši del dneva raje preživel tako; kajti bil sem bogat, če ne z denarjem, pa s sonca polnimi urami in poletnimi dnevi, ki sem jih razsipno preživljal; in tudi ne obžalujem, da jih nisem več zapravil v delavnici ali za katedrom.«

Nekaj je v Thoreaujevem jeziku, da njegove knjige vsakič berem drugače, kakor da, ko jih zaprem, skrivna roka dopiše nove stvari. Sodobni skladatelj John Cage, ki se je proti koncu življenja umaknil iz umetniškega sveta in se je ubadal le še z nabiranjem gob, je bil velik Thoreaujev oboževalec. Verjel je, da je izjemen eksperimentalni umetnik. »Želel je samo eno stvar,« je ugotovil Cage, »videti in slišati stvari okoli sebe.« Upal je, da bo odkril nov način pisanja, da bo bralec njegovih misli videl in slišal vse tisto, kar je tudi on videl in slišal.

Znal je, kot pravi Cage, napisati stavke, v katerih je sam povsem izginil, saj so narava, živali in vreme začeli pisati namesto njega. Podobno si je Cage želel storiti v glasbi, recimo v znameniti skladbi 4' 33. Naslov je trajanje tišine, ki jo »izvaja« glasbenik, solist, orkester. Samo poslušati moramo in slišali bomo tišino, tako kot si je Thoreau želel, da njegove podobe jezera in gozda čutimo s telesom.

Na jezero je začel padati mrak, drevesa so se spremenila v sence, ki so se vlekle po poti, po kateri sem se vračala v civilizacijo, treba je bilo nazaj na vlak za Boston. Čas je postal vrvica, s katero je včasih lovil ribe v jezeru.