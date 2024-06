Skyfall na otoku duhov

V nadaljevanju preberite:

Drobec kopnega, kakšnih dvajset kilometrov oddaljen od pristanišča v Nagasakiju. Nekoč je bil ta otok ponos Japonske, njene industrijske revolucije in rudarjenja, morski tajfuni – in čas – pa so ga spremenili v kup spektakularnih, apokaliptičnih ruševin.

Vožnja z ladjico iz Nagasakija do otoka ne traja prav dolgo, le dobre pol ure. Toda vreme obiskovalcem ni vedno naklonjeno. Znanka iz Nagasakija, profesorica na tamkajšnji univerzi, pravi, da so se z družino doslej že petkrat odpravili na Gunkandžimo, toda zaradi močnega vetra in visokih valov, ki zunaj, na odprtem morju, ne poznajo usmiljenja, jim še nikoli ni uspelo pristati. Tveganje za ne prav veliko plovilo bi bilo namreč preveliko, zato so si otok doslej že petkrat lahko ogledali samo z morja. Sam sem imel več sreče. Morje je bilo tistega lepega sončnega dne bolj prizanesljivo in s pristankom na otoku ni bilo težav.