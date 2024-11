Spomini Erike Fürst. Spomini na Eriko Fürst

V nadaljevanju preberite:

Po končani vojni maja 1945 se je v Prekmurje vrnilo le nekaj deset preživelih Judov. Med njimi je bila tudi 14-letna Erika Fürst. Po letu 1948 so mnogi preživeli odšli v novo judovsko državo Izrael in nekateri tudi v ZDA. Od predvojnih judovskih skupnosti v deželi štorkelj so ostali le še ostanki ostankov. V desetletjih po vojni je dokaj naglo izginjalo vse, kar je spominjalo nanje, med drugim tudi obe sinagogi. Lendavska je bila nacionalizirana, murskosoboška pa leta 1954 porušena. Konec je bilo Židovskega pokopališča v Murski Soboti in judovskih ostankov v Beltincih. V prvi polovici 90. let se je podrla še zgradba lendavske judovske šole. Dediščina je počasi šla v pozabo, spominska pokrajina na ljudi, ki so pomembno sooblikovali pokrajino ob Muri vse od druge polovice 18. stoletja, pa je bila čedalje siromašnejša. Žive priče holokavsta so ostale neme.