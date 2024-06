Tržnica za poroke

V nadaljevanju preberite:

V mnogih kitajskih mestih so starši konec tedna zaposleni z iskanjem partnerjev za svoje odrasle otroke. V parku razobesijo plakate s fotografijami sinov in hčera, na katere napišejo še glavne informacije o starosti, izobrazbi ter premoženju, ki ga bosta ženin in nevesta prinesla v zakon. Na plakatih mnogi navedejo natančen znesek mesečne plače, opis lastnine in prihrankov ter tudi, kako preskrbljeni so starši. Nekateri poudarijo, da imajo starši zagotovljena redna mesečna sredstva od države v obliki plače ali pokojnine ter da imajo dobro zdravstveno zavarovanje.