Urška Klakočar Zupančič: V stranki bomo morali narediti temeljito samorefleksijo

S predsednico državnega zbora in najbolj priljubljeno političarko vladajočega Gibanja Svoboda smo potegnili črto pod letošnjim letom in se zazrli v prihodnje leto. Kaj bo počela ona in kaj koalicija, če jim le ne bo zmanjkalo časa ... »Imamo še dobro leto časa in torej upam, da ne. Se pa zavedam realnosti,« odgovarja na vprašanje, ali so kje že prepozni. Govorili smo tudi o padanju podpore njeni stranki, neizkušenosti in njeni napovedi, da se bo lotila tudi protikorupcijske zakonodaje.