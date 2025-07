V kateri reinkarnaciji se bomo zbudili

V nadaljevanju preberite:

Ob vojnah, ki z močjo globalnih informacij drobijo 21. stoletje kot porcelansko vazo, se na povsem nov način spet izgovarjata besedi življenje in svoboda. Ob tej v Palestini ju izgovarja že ves svet. Ob tej v Ukrajini vsaj polovica. Potem je tu usoda celih narodov, ki se jih ne omenja veliko, na primer Ujgurov na Kitajskem ali Kurdov v Turčiji, Iranu, Iraku in Siriji. V mali Sloveniji, ki je do svojega prišla šele leta 1991, se ljudje ob vseh teh vojnah in velikih obratih pri svetovnih velesilah kaj lahko že vprašajo, koliko časa bo še deloval evropski pokrov miru in sožitja. V sodobnem svetu namreč kot da ni več nobenih garancij pred novimi vojnami in kot da niti evropski mir ni več samoumeven.