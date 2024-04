V nadaljevanju preberite:

Z reformami so se brez pravega uspeha ukvarjale različne oblasti samostojne Slovenije. Namesto vzrokov za težave so za izhodišče postavile posledice in niso upoštevale medsebojnih vplivov sektorskih reform, kar je najbolj očitno pri državnih financah: če ena reforma pobere več, ostane manj za druge. Finančnega in političnega ravnotežja se na ta način ne da vzdrževati, saj višji davki, novi dolgovi in milijardne škode zaradi poplav ne obetajo nič dobrega.