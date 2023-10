Vojna povsod okrog nas

V kolumni preberite:

V nedeljo je Ursula von der Leyen na pročelje zgradbe evropske komisije projicirala izraelsko zastavo in tvitnila neomajno podporo judovski državi. Iz Berlina, Washingtona in Bruslja so prihajali izrazi solidarnosti z Izraelom. Kljub javnim obsodbam napada, ki je pretresel svet in ponižal Izrael, skupnega pristopa do bližnjevzhodnega konflikta že dolgo ni. Takoj so se pokazale razlike med državami članicami: Evropska unija je razdvojena v odnosu do Izraela in Hamasa in tudi o pomoči Palestincem.

Evropa je stisnjena med dve veliki vojni, Bližnji vzhod in Ukrajina sta ponovno predmet »velike geopolitične igre«.