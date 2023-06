Dom in svet

V kolumni preberite:

Na volitvah, ki so odrazile globalno nasprotovanje ruski vojni v Ukrajini, je Slovenija prepričljivo zmagala in zasedla nestalni sedež v varnostnem svetu Združenih narodov za prihodnji dve leti. Sto triinpetdeset glasov je lep rezultat, blagodejen za slovensko zunanjo in notranjo politiko. Triumf prvaka opozicije – ne samo njega, ampak tudi vodje poslanske skupine Socialnih demokratov, ki spodnaša zunanjo ministrico ­–, če bi slovenski diplomaciji spodletelo, bi bil neskončen.

Protikandidatki Belorusiji, aktivni podpornici ruske agresije, so članice generalne skupščine odrekle podporo in glasove. Ker je glasovanje tajno, je težko oceniti, koliko je k rezultatu prispevalo intenzivno lobiranje diplomacije, aktivni angažma ministrice Tanje Fajon in ostalih v preteklega pol leta. Oziroma koliko je izid posledica Putinove vojne in velikih geopolitičnih, geostrateških sprememb.