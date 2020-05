Atleti se že veselijo domačih tekem

Ljubljana

Velenje zadnje

Izboljšanje tehnike

Majo Mihalinec je v zadnjem času mučila poškodba. FOTO: Matej Družnik

Težave s tetivo

- Vodstvo Atletske zveze Slovenije pričakuje, da bo lahko v okviru sproščanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa prve tekme pripravilo prihodnji mesec, verjetno v drugi polovici. Pred tem bodo morali na AZS pripraviti nov koledar tekmovanj in podrobne protokole za posamezne tekme, ki bodo, kot je določeno v vladni uredbi, brez gledalcev.Precej slovenskih atletinj in atletov je bolj ciljno usmerjeno vadbo začelo že 20. aprila, ko so bili sproščeni ukrepi za nekatere rekreativne športe in je AZS že tedaj pripravila navodila za izvajanje vadbe med pandemijo. Treningi so skoraj povsem isti tudi po dovoljenju za organizirano vadbo v individualnih disciplinah, ki jih je v torek objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).Nekdanja vrhunska atletinja in slovenska rekorderka v troskoku, ki je na AZS zaposlena za pomoč strokovnemu delu zveze, je dejala, da večina zdaj normalno trenira, največ težav je bilo v preteklosti s tehničnimi disciplinami.Večina stadionov v Sloveniji je že nekaj časa odprtih, med večjimi in pomembnejšimi so po besedah Šestakove najdlje na to čakali v Velenju, kjer je stadion odprl vrata šele pred nekaj dnevi. Na nekaterih so tudi naprave za fitnes prestavili na prosto in je mogoče vaditi tudi na ta način, je dodala Šestakova.Poudarila je, da so tekmovalke in tekmovalci izgubili tri do štiri tedne treningov, saj več kot mesec dni ni bilo mogoče normalno vaditi in je bilo veliko improvizacije. »Zato ni mogoče pričakovati, da bi se lahko že kmalu vrnili na tekme, tudi tveganje poškodb bi bilo v tem primeru zelo veliko,« je ocenila Šestakova.Skupina metalcev kladiva, ki trenira pod vodstvom najboljšega slovenskega atleta vseh časovin v kateri sta rekorderkain, to leto ne bo imela posebnih rezultatskih ciljev, v ospredju bo izboljšanje tehničnih podrobnosti.Tekmovali bi lahko zato mogoče že v prvi polovici junija, kot tudi skupina, ki vadi pod taktirko. V njej sta najboljši slovenski atlet zadnjega obdobjain, slovenska rekorderja na 400 m.Svetovna atletika je že pred časom sporočila, da to sezono ni mogoče doseči norme za olimpijske igre in tudi evropskega prvenstva v Parizu letos ne bo. Janežič in Horvatova bosta tako več tekmovala na krajših razdaljah, poudarek bo na vadbi hitrosti., lani najboljši atletinji pri nas, so načrte nekoliko prekrižale težave s tetivo, ki so se preselile še na kolk. Pričakuje, da bo lahko glede na to tekmovala konec junija. V nasprotju z Janežičem je bolj razbremenjena, saj je normo za OI Tokio 2020, ki bodo prihodnje leto, že dosegla.