Mesto imenitne izbire za turiste in športnike

Za slovenskimi hokejisti je uspešen teden bivanja v Bolzanu, največjem mestu Južne Tirolske oz. Gornjega Poadižja, lepega in urejenega dela italijanskega severa, blizu meje z Avstrijo. Kako je tu s turizmom, od kod prihajajo gostje, kako je z italijanščino in kako z nemščino? Kakšna je športna podoba mesta in zakaj je bilo tu tako všeč hokejistu Žigi Pancetu ter kako se zdaj počuti naš nogometni reprezentant Jasmin Kurtić?