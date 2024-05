Nova vandalistična akcija

Platno Izvor sveta (Origine du monde) Gustava Courbeta iz leta 1866, eno najrazvpitejših mojstrovin v zgodovini umetnosti, ki ji zaradi dlakocepsko natančne upodobitve ženskega mednožja več kot stoletje niso privoščili stika z javnim pogledom, nima miru. Dve ženski sta ga namreč popisali s feminističnim geslom #MeToo (#jaztudi). Šlo naj bi za akcijo, ki jo je organizirala francosko-luksemburška umetnica Deborah de Robertis. K sreči je slika zaščitena s steklom. Protestnici oziroma vandalki, je policija takoj aretirala. Platno je trenutno razstavljeno v Centru Pompidou v kraju Metz, sicer pa visi v Musee d'Orsay v Parizu. Izvor sveta namreč trenutno gostuje na razstavi, ki je posvečeno francoskemu psihoanalitiku Jacquesu Lacanu, ki je bil nekoč lastnik slike.

Eden najslavnejših aktov na svetu, ki se gledalcu ponuja zgolj kot anonimno telo, kot torzo ležeče ženske, v resnici ni tako anonimen, saj gre za telo Irke Johanne Hiffernan, znane tudi z nekaterih drugih Courbetovih slik, sicer pa ljubice njegovega slikarskega kolega Jamesa Whistlerja in – kdaj – tudi njegove. Platno je večkrat menjalo lastnike, konec druge svetovne vojne je, dočakalo na Madžarskem, nato jo je zaplenila sovjetska vojska, zatem pa je znova pristala v Franciji, v vikendu klasika psihoanalize in filozofije Jacquesa Lacana in v okvirju, ki mu ga je naredil nadrealistični slikar André Masson. V Muzeju Orsay visi od leta 1995. »Nasmešek Mone Lize, postavljen vertikalno,« so ji včasih rekli v Parizu.

Deborah de Robertis, je znana po svojih kontroverznih performansih, v katerih rada pozira gola. »Javna golota je uniforma,« je dejala, ko se je nekoč slekla v Musee d'Orsay. Francosko sodišče jo je leta 2018 obsodilo na plačilo 2000 evrov kazni, ker se je gola pojavila v katoliškem romarskem mestecu Lurd, kjer naj bi se prikazala Devica Marija.

Umetnica je povedala, da je najnovejšo umetniško akcijo naslovila Ne ločuješ ženske od umetnika in je pojasnila, da je želela s škandalom »izzvati zgodovino umetnosti, kajti ženske so resnično izvor sveta«. Dejala je tudi, da gre za feministično akcijo, ki je hkrati tudi protest proti šestim znanim moškim iz umetniškega sveta, ki jih je označila za predatorje in cenzorje. »Kljub temu, da gre za negativne ljudi v zvezi z njimi, nihče iz sveta sodobne umetnosti, še ni podal kakšne kritične izjave.« Francoska ministrica za kulturo Rachida Dati je na družabnem omrežju zapisala, da je zelo kritična do aktivistov, ki podcenjujejo umetniška dela, ki sama po sebi vedno nosijo svojo vsebino in ne razume, zakaj jih morajo uničevati s svojimi sporočili. Župan Metza Francois Grosdidier pa je akcijo obsodil kot nov napad na kulturo, tokrat s strani fanatičnih feministk.