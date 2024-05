Čeh presegel 70 m za diamantno zmago, Tina Šutej tretja

Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Dohi v metu diska zmagal s 70,48 m in postal drugi v sezoni, ki je presegel 70 metrov. Tina Šutej je bila tretja v skoku s palico s 4,63 m. Anita Horvat je bila zadnja, 10. v teku na 800 metrov. Lia Apostolovski nastopa v skoku v višino in Tina Šutej v skoku s palico.

V metu diska je bil drugi Avstralec Matthew Denny s 69,02 m, tretji pa Nemec Henrik Jannsen (65,74 m), ki z velikih tekem še nima medalj.

Čeh je začel s 65,72 metra in bil po prvi seriji drugi, vodil je Denny, četrti na prejšnjih OI in SP. Vrgel je 69,02 m. Slovenskemu rekorderju se je drugi met povsem ponesrečil z 61,26 m. Prehitel ga je tudi Jannsen s 65,74 m.

S 67,18 m je bil Čeh po polovici tekme znova drugi, v četrti seriji pa je prešel na prvo mesto. Namerili so mu 70,48 m. Denny in Jannsen nista izboljšala svojih najboljših dosežkov, kot tudi ne v naslednjih poskusih. V predzadnji seriji je Ptujčan ostal brez rezultata, v šesti pa je tekmo zaključil s 67,90 m.

Na tekmi v Katarju ni bilo Litovca Mykolasa Alekne, svetovnega rekorderja in evropskega prvaka, ter svetovnega prvaka Šveda Daniela Stahla, ki bo v Parizu branil olimpijsko zlato.

Alekna je pred Čehom prvi na lestvici dosežkov sezone, 74,35 m je za izboljšanje najstarejšega moškega svetovnega rekorda dosegel 14. aprila v ameriški Ramoni. Čeh z 71,86 m iz lanskega leta deli peto mesto na lestvici vseh časov.

Šutejeva trikrat podrla na 4,73

Tina Šutej je zasedla tretje mesto, v skoku s palico je preskočila 4,63 m. Prvouvrščeni tekmovalki v skoku s palico sta preskočili 4,75 m. Zmagala je Britanka Molly Coudery, svetovna dvoranska prvakinja je pred neuspešnimi skoki na 4,83 m vse prejšnje višine zmogla prvič. Druga je bila Avstralka Nina Kennedy, svetovna prvakinja na prostem je imela le eno popravo več na 4,53 m.

Tina Šutej je bila tretja. FOTO: Ibraheem Al Omari/Reuters

Šutejeva je v elitni konkurenci v prvem poskusu preskočila 4,33 m, v drugem pa 4,43 m. Na tretji višini tekme, 4,53 metra, je letvico dvakrat podrla in bila tedaj na šestem mestu. V odločilnem tretjem skoku na tej višini pa je bila uspešna in si izborila nadaljevanje tekmovanja.

Ljubljančanka, ki zadnja leta živi in trenira v Celju, je nato na 4,63 metra letvico prešla v prvem skoku in se povzpela na tretje mesto. Na 4,73 m je letvico trikrat podrla in končala prvi nastop po lanski poletni sezoni. Letošnjo zimsko je izpustila zaradi poškodbe tetive.