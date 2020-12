Olimpijske igre za 13 milijard evrov

Novi stroški z rezervacijami hotelov, prevozi, podaljšanjem pogodb, ...

Joširo Mori (levo), predsednik odbora za organizacijo olimpijskih iger, ima polne roke dela. FOTO: Carl Court/Reuters

Olimpijske igre v Tokiu, ki so jih zaradi pandemije novega koronavirusa z letošnjega prestavili na prihodnje leto, bodo skupno stale 13 milijard evrov, so objavili organizatorji.Nov proračun je za 2,3 milijarde evrov večji kot tisti izpred leta dni. Tako je že zdaj jasno, da bodo to najdražje poletne OI v zgodovini in bodo po višini stroškov presegle igre iz Londona 2012, ki so stale 12,2 milijarde evrov. Najdražje OI doslej pa so bile zimske v Sočiju 2014 s 17,9 milijarde evrov.Organizatorji so poskušali stroške ublažiti z organizacijo manj razkošnih iger, kot je bilo sprva načrtovano, z zmanjšanjem brezplačnih vstopnic in števila uradnih gostov, ukinitvijo nekaterih ceremonij in tudi prihrankom na maskotah in ognjemetih.Toda preložitev iger je pomenila nove velike stroške z novimi rezervacijami hotelov, prevozi, podaljšanjem pogodb z osebjem organizacijskega odbora in novimi pogovori o pogodbah s sponzorji. Prav tako so samo na Japonskem vrnili denar za 810.000 prodanih vstopnic.Logistični stroški, vključno s prevozom, varnostjo, komunikacijo in trženjem, so zdaj 19 odstotkov manjši kot v predhodnem proračunu, ki so ga predstavili konec leta 2019. Nova postavka pa je skoraj 740 milijonov evrov za protikoronske ukrepe. Ti bodo vključevali infrastrukturo za testiranja, postavitev klinike ter tudi posebne ukrepe v centrih za hrano in pijačo.