Pod razvpito Šmarno goro tudi za pariške OI

V prekrasnem vremenu v Ljubljani, kakor je bilo v petek, prija izlet na Šmarno goro. Ta je znana tudi po aferi oziroma sporu med selektorjem slovenske nogometne reprezentance Srečkom Katancem in udarnim igralcem Zlatkom Zahovićem na svetovnem prvenstvu na Japonskem in v Južni Koreji leta 2002. Kaj pa je pod Šmarno goro? Odgovor je jasen, včasih »poredna« reka Sava in slalomska proga za kajak in kanu. Tam bo naslednji teden od srede do nedelje evropsko prvenstvo, tacensko tekmovališče je po avgustovski katastrofi »polišpano«, v petek pa so na njem vadili predstavniki Poljske, največ jih je bilo, Češke, Velike Britanije ... Kako pridni so Poljaki! A tudi Slovenci, izbrana vrsta seveda »lakira« še zadnje odtenke forme za prvenstvo stare celine. Na EP bo nastopilo po šest slovenskih fantov in deklet v kanuju in kajaku. Za kanuista Luko Božiča in olimpijskega zmagovalca iz Tokia Benjamina Savška bo to tudi ena od izbirnih tekem za slovenskega predstavnika na OI v Parizu.