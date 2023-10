Celovški oreh za Olimpijo vendarle pretrd

Hokejisti SŽ Olimpije niso bili kos zahtevnemu izzivu podviga na vselej vročem celovškem ledu. Več kot polovico tekme so se v 13. kolu razširjene avstrijske lige (ICEHL) pred 4000 gledalci odlično upirali domačim favoritom, se spustili v odprt boj za zmago, te pa so se na koncu vendarle veselili favorizirani domači hokejisti – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0; Hundertphund 2, Petersen, Jensen).

Za zmaje je bil usodno obdobje nezbranosti med 37. in 40. minuto, ko so prejeli tri gole, prvega so Celovčani zabili ob prednosti igralca več. Pri drugem pa je bil podajalec eden vodilnih zvezdnikov lige in nekdanji kapetan slovenske reprezentance Jan Muršak.

Pozneje so Ljubljančani poskusili izid zasukati, pa tokrat niso našli ključa za vrata zanesljivega domačega čuvaja Christiana Engstranda.

Pred Olimpiji sta zdaj dve zahtevni domači tekmi – v nedeljo se bo pomerila z Bolzanom, nato pa še v sredo s Fehervarjem.