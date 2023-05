Kari Savolainen v pokoju: Dovolj je hokeja, piščanca in testenin

V nadaljevanju preberite:

Slovenski hokejisti so se, žal, vnovič poslovili od elitnega svetovnega razreda, slovo pa je napočilo tudi za Karija Savolainena. Finski strokovanjak, na zadnjih olimpijskih ob navzočnosti risov, v Pjongčangu 2018, tudi njihov selektor, je vrsto let deloval v slovenskem hokeju, tokrat pa je zadnjič deloval pri naši reprezentanci. Kako je videl to prvenstvo in zakaj se je odločil za slovo? Ga je katero moštvo na SP presenetilo? In kako to, da je tako dolgo ohranjal vez s Slovenijo?