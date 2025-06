44. Maraton Franja BTC City od 13. do 15. 6. 2025

V treh dneh se bo zvrstilo sedem kolesarskih preizkušenj različnih zahtevnosti za amaterske in rekreativne kolesarje. Letos Maraton Franja prinaša novost – novo MTB traso Ljubljanski zmajev MTB izziv powered by EES Sistemi.

Prva izvedba Maratona Franja sega v leto 1982, leta 2010 pa je postal del svetovne serije maratonov UCI Gran Fondo World Series in šteje kot kvalifikacija za svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev.

Letos, ob njeni 44. izvedbi, ki bo od 13. do 15. junija napolnila ceste s športnimi navdušenci, se bodo kolesarji znova pognali po sedmih različnih trasah, ki bodo tradicionalno razdeljene glede na njihovo zahtevnost.

Štart Maratona Franja BTC City FOTO: Studio Bomba

Najbolj zagnani ste v nedeljo, 15. junija, vabljeni na 154-kilometrsko progo. Sledi jis 97 kilometri. Ta je zasnovan tako, da velik delež trase poteka po isti poti kot originalni Maraton Franja.

V petek, 13. junija, bo na sporedu kronometer Ljubljana­–Domžale–Ljubljana by Union Radler Isotonic 0,0.

Udeležence, ki boste v soboto, 14. junija, izbrali Barjanko by GH Holding, čaka 77 kilometrov dolgo panoramsko doživetje, ki vas bo popeljalo skozi krajinski park Ljubljansko barje.

Družine z otroki, šolska mladina in kolesarji začetniki se lahko v soboto, 14. junija, popeljete po 25-kilometrski trasi MEDEX družinsko-šolskega maratona.

Za najmlajše pa je prav tako v soboto, 14. junija, organiziran Vzajemkov otroški kolesarski izziv s 1000-metrsko krožno vožnjo po BTC Cityu.

Letošnja novost je Ljubljanski zmajev MTB izziv powered by EES Sistemi, ki bo v soboto, 14. junija. Gre za zahtevno, 97 kilometrov dolgo traso z 2300 metri višinske razlike, namenjeno ekipam treh kolesarjev. Trasa ponuja razgibano preizkušnjo skozi zeleno okolico Ljubljane in bo navdušila vse ljubitelje gozdnih in gravel poti. Izziv je netekmovalne narave. Za manj pripravljene priporočamo e-kolesa.

Maraton Franja s svojo dolgoletno tradicijo prispeva k promociji kolesarstva in s tem zdravega načina življenja. Kljub ohranjanju kolesarske tradicije maraton iz leta v leto dobiva nove razsežnosti skozi partnersko podporo, globalno razsežnost, obiskanost in pestrost kolesarskih preizkušenj.

OBVESTILO O ZAPORI CESTE V PETEK, 13. 6. 2025

KRONOMETER LJUBLJANA–DOMŽALE–LJUBLJANA by UNION RADLER ISOTONIK 0,0

PETEK, 13. 6. 2025, start ob 16. uri

Start dirke bo v BTC-ju, nato se bo zavilo na Šmartinsko cesto, smer Šentjakob, kjer bo trasa potekala mimo AC-priključka LJ Sneberje, prečkala Zasavsko cesto v Šentjakobu, nadaljevala skozi Podgorico, Dragomelj do Domžal, kjer se bo obrnilo in po isti poti nazaj.

Za nemoten in varen potek dirke bo celotna trasa zaprta za ves promet med 15. in 21. uro. Zaprti bodo vsi priključki na traso.

Trasa: https://franja.org/kronometer-opis-in-zemljevid/

Kronometer FOTO: Studio Bomba

OBVESTILO O ZAPORI CESTE V SOBOTO, 14. 6. 2025

BARJANKA powered by GH Holding

SOBOTA, 14. 6. 2025, start ob 8. uri

Zaradi kolesarske prireditve Barjanka by GH Holding bodo začasne zapore cest med 8. uro in 12.30: Ljubljana, Brezovica, Sinja Gorica, Vrhnika, Borovnica, Podpeč, Tomišelj, Brest, Ig, Ižanska cesta, Malnarjeva cesta, Škofljica, Babnogoriška cesta, Hauptmanca, Hradeckega cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta.

Trasa Barjanka by GH Holding: https://franja.org/barjanka-opis-in-zemljevid/

Barjanka FOTO: Prijavim.se

MEDEX DRUŽINSKO-ŠOLSKI MARATON

SOBOTA, 14. 6. 2025, start ob 16. uri

Maraton se začne v soboto, 14. junija 2025, ob 16. uri v BTC City (Ljubljana). Trasa vodi od BTC-ja skozi Šentjakob do Dragomlja, kjer zavijemo desno proti Pšati, skozi Bišce in Ihan v Domžale, kjer bo okrepčevalna postaja in obvezni petnajstminutni postanek. Nadaljevalo se bo po Ljubljanski cesti do Šentjakoba in nazaj v BTC City.

Trasa družinsko-šolskega maratona: https://franja.org/medex-druzinsko-solski-maraton-opis-in-zemljevid/

Družinsko-šolski maraton FOTO: Prijavim.se

OBVESTILO O ZAPORI CESTE V NEDELJO, 15. 6. 2025

MARATON FRANJA BTC City

Nedelja, 15. 6. 2025, med 9. in 17. uro

Zaradi kolesarskega maratona bo v nedeljo, 15. 6. 2025, med 9. in 17. uro oviran promet na relaciji BTC City Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Povodje–Gameljne–BTC Ljubljana, med 11. in 13. uro pa tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas. Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi. Na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob trasi maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji organizatorja.

Predvidene popolne zapore in obvozi:

Brezovica–Vrhnika:

Odsek bo zaprt od 9. ure do 9.45. Obvoz je možen po avtocesti.

Godovič–Idrija:

Odsek bo zaprt od 9.40 do 13. ure. Obvoz bo potekal na relaciji Idrija–Rebro–Dole–Godovič.

Cerkno–Kladje–Trebija:

Odsek bo zaprt od 10.40 do 15. ure. Obvoz bo voden na relacijah Trebija–Žiri–Idrija ter Hotavlje–Leskovica–Novaki–Cerkno. Na relaciji Škofja Loka–Cerkno bo voden obvoz čez Železnike.

Priključek Jeprca:

Priključek Jeprca bo v smeri vožnje od Medvod proti Škofji Loki zaprt od 10.55 do 15. ure. Obvoz bo v smeri proti Škofji Loki voden čez Kranj, v smeri Smlednika pa čez Medvode.

Ljubljana:

Na območju Ljubljane bodo od 12. do 17. ure zaprte Gameljska cesta, Dunajska cesta, Dimičeva ulica, Kranjčeva ulica, Rondo Žale, Pokopališka ulica in Šmartinska cesta ter območje do cilja v BTC.

Avtocestni izvozi:

Od 11.30 do 15.30 je predvidena popolna zapora avtocestnega izvoza Vodice. Obvoz do Vodic bo voden čez avtocestni priključek Brnik.

Od 12. do 17. ure je predvidena zapora avtocestnega izvoza Ljubljana Bežigrad.

Trasa Maratona Franja BTC City: https://franja.org/veliki-maraton-franja-btc-city-opis-in-zemljevid/

OBVESTILO O ZAPORI CESTE V NEDELJO, 15. 6. 2025

TRIGLAV MALI MARATON FRANJA

Nedelja, 15. 6. 2025, med 10.40 in 13. uro

Od 10.40 do 13. ure je predvidena popolna zapora ceste na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Lučine–Gorenja vas.

Trasa Triglav mali maraton Franja: https://franja.org/triglav-mali-maraton-franja-opis-in-zemljevid/

Triglav mali maraton Franja FOTO: Prijavim.se

