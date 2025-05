Primož Roglič iskreno o regeneracijskem napitku: »Raje bi spil pivo«

Dva dolga pripravljalna tabora na vulkanu Teide je Primož Roglič preživel dobre volje, optimistično naravnan in pripravljen, da se poda v boj za zmago na dirki po Italiji. »Vse je bilo v redu, vreme je bilo čudovito, vsak dan sončno,« je bil Roglič dobre volje kljub duhamornim pripravam na višini, drugi blok je trajal kar 21 dni.

Ob sebi je imel Jana Tratnika, kar je priprave naredilo mnogo bolj znosne, skupaj se bosta prvič podala v lov na zmago na Giru. »Nazadnje me je tik pred začetkom dirke zbil avtomobil, prvi cilj je, da pridem zdrav na štart,« je v pogovoru za cyclingnews opozoril Tratnik.

Roglič visokih ciljev ni skrival, na vprašanje, če je zaradi manj tekmovalnih dni bolj lačen zmag, je odgovoril: »Zagotovo je temu tako. Zdaj sem že star, ne morem več dirkati povsod, vse zahteva nekoliko bolj dodelane priprave.« V šaljivem odgovoru je veliko resnice, popotnica za Zasavca je bila odlična: najprej ogrevanje v Algarvu, nato zmaga na dirki po Kataloniji, zdaj je na vrsti Giro.

Primož Roglič z neskončnim pokalom za prvaka Gira. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Primož se ni uspel izogniti niti vprašanjem o najljubšem regeneracijskem napitku, med etapnimi dirkami se Rogla takoj po cilju odloči za dva kozarca češnjevega soka, ki mu pomagata pri vnosu tekočin in sladkorja. »Raje bi spil pivo, a najbrž to med Girom ni tako dobra ideja,« je v smehu odvrnil slovenski šampion. Očitno je Rogla dovolj sproščen in samozavesten, da bo šel na štart dirke po Italiji v Albaniji čez slab teden dni, dirka se začne v petek, dobre volje. Kakšen bo razplet, bomo vedeli čez mesec dni.