Slavni kolesar razkril spolno zlorabo

Petkratni olimpijski prvak v kolesarstvu Bradley Wiggins, ki mu je britanska kraljica Elizabeta II. leta 2013 za dosežke podelila tudi viteški naslov sir, je razkril, da je bil kot najstnik žrtev spolne zlorabe. Zmagovalec Toura 2012 je povedal, da ga je kot 13-letnega kolesarja zlorabljal trener.

Zdaj 41-letni kolesar, ki je tekmoval tako na cesti kot na stezi, velja za enega najboljših britanskih športnikov vseh časov. Skupno je osvojil osem olimpijskih odličij, med temi pet zlatih, in sedem naslovov svetovnega prvaka.

Wiggins je povedal, da prej o tem ni zmogel govoriti zaradi težavnega odnosa z očimom. V pogovoru za majsko izdajo britanske revije Men's Health je izjavil, da se z zlorabo nikoli ni povsem sprijaznil.

»Ko sem bil mlajši – imel sem približno 13 let –, me je zlorabljal trener in tega nisem nikoli v celoti sprejel,« je dejal britanski zvezdnik.

Na vprašanje, ali govori o spolni zlorabi, je pristavil: »Da. Vse to je vplivalo name kot odraslega ... enostavno sem dogodke zakopal globoko vase. Moj očim je bil do mene precej nasilen, klical me je pede..., ker nosim lajkro, in podobno, tako da se mi je zdelo, da se mu ne morem zaupati.«

Kot je še razkril Wiggins, je bil v najstniških letih zelo osamljen. »Bil sem kot samotar ... Želel sem samo priti iz okolja. Povsem sem se osamil od okolice. V mnogih pogledih sem bil precej čuden najstnik in mislim, da je moja želja po dirkanju s kolesom, ki me je gnala naprej, izvirala iz stiske.«

Wiggins je že pred časom govoril o tem, da je trpel za depresijo in da je imel težko otroštvo. Dodal je, da je večino življenja poskušal razumeti svoj odnos z očetom, avstralskim kolesarjem Garyjem Wigginsom, ki je družino zapustil, ko je bil Bradley še mlad, in je umrl leta 2008 po pretepu na neki hišni zabavi.

Leta 20124 je Bradley Wiggins zbirko velikih zmag dopolnil tudi z naslovom svetovnega prvaka v vožnji na čas. FOTO: Miguel Riopa/AFP

»Vsekakor je bilo to povezano z mojim očetom,« je odgovoril Wiggins na vprašanje, pred čem je v življenju poskušal pobegniti.

»Nikoli nisem dobil odgovorov, preden je umrl. Zapustil nas je, ko sem bil majhen, tako da sem ga prvič srečal, ko sem bil star 18 let. Ponovno sva obudila nekakšen odnos, potem pa se zadnjih nekaj let pred njegovo smrtjo nisva pogovarjala,« je dejal Wiggins.

»Bil je moj junak. Želel sem se mu dokazati. Bil je dober kolesar, lahko bi bil res dober, vendar je bil zapravljen talent. Bil je alkoholik, manično depresiven, precej nasilen in je užival veliko takratnih amfetaminov in (športnih) prepovedanih drog.«

Wiggins je dosegel vrhunec leta 2012, ko je postal prvi britanski zmagovalec Toura, preden je le nekaj dni pozneje v Londonu osvojil olimpijsko zlato v vožnji na čas.

Čeprav je imel nadaljnje uspehe – zmagal je v kronometru na SP leta 2014 in osvojil tretje olimpijsko ekipno zlato v zasledovanju leta 2016 – je Wiggins dejal, da je bilo leto 2012 tisto, ko je prenehal uživati v profesionalnem kolesarstvu.

»Wiggo«, kot so ga klicali v kolesarskem svetu, je edini z olimpijskim zlatim odličjem tako v cestnem kolesarstvu kot kolesarstvu na stezi. Uspešno kariero je končal konec leta 2016, zdaj pa dela tudi kot strokovni komentator.

Septembra 2016 je za nekaj madežev v sicer izjemni karieri poskrbela skupina računalniških hekerjev Fancy Bears, ki je razkrila, da je bil tudi Wiggins med tistimi, ki so z dovoljenjem odgovornih zaradi posebnega zdravstvenega stanja v terapevtske namene lahko uporabili tudi sredstva, ki so sicer na seznamu prepovedanih pri Svetovni protidopinški komisiji (Wada).