Drugi del Toura s Pogačarjem na čelu in brez Rogliča

Spremljamo v živo

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Dejan Javornik

Foto: Benoit Tessier Reuters

Foto: Benoit Tessier Reuters

Andrej Hauptman s Pgačarjevim levčkom. Hauptman je športni direktor moštva UAE. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Pred kolesarji je edini današnji gorski cilj. Ubežnika(Lotto-Soudal) in(Astana) imata še 3:30 prednostipred startom.Danes so tudi jumbovci bolj aktivni. Nič čudnega, mladi Jonas Vingegaard je na visokem 4. mestu v skupnem seštevku.Drugo zaporedno zmago na Touru ne lovi samo Tadej Pogačar, temveč tudi ekipa okoli njega. V njej ima eno od glavnih vlog Andrej Hauptman, ki se prvič na tritedenski dirki preizkuša kot vodilni športni direktor ekipe UAE. Ta čas mu gre odlično od rok, na prvi dan premora ja prišel z rumeno majico.Naš fotograf je v objektiv ujelinUbežnika(Lotto-Soudal) in(Astana) imata že 5 minut prednosti, vendar glavnina ne počiva več. V raztegnjeni koloni sledijo ubežnikoma, moštvo DSM je še najbolj delovno. Za njimi so kolesarji iz UAE z rumeno majico vmes.(TotalEnergies) se danes vozi po domačih cestah. Rodil se je in živi v Romans-sur-Isèreju, 20 km od Valenceja, kjer je današnji ciljUbežnika sta zelo pridna, peloton pa zaspan. No, kaže, da je za kolesarje DSM moštva le prepočasi zato so stopili na pedala.Vse kaže, da bomo danes gledali dirko za zeleno in ne rumeno majico. Peloton si je vzel še en dan počitka. Vsi se pogovarjajo med sabo in se prav malo zmenijo za ubežnika. No, prav gotovo bomo pravo dirkanje videli šele v zadnjih 30 km. Po tem se tudi vidi, da je bil prvi teden dirkanja res težek.Ubežnika imata že 4:32 prednosti.Ubežnika(Lotto-Soudal) in(Astana) imata že 3 minute prednosti!je pred etapo izjavil: Po dnevu premora je vedno treba biti previden. Danes je vseskozi napovedan veter s strani, vendar ne pretirano močan. Tekmeci bodo gotovo kaj poskušali, saj so uvideli, da bodotežko strli v klanec. Če ne prej, bo šlo zadnjih 30 km gotovo na vso moč.(Lotto-Soudal) in Hugo Houle (Astana) sta v begu. Ne dežuje, cesta je že suha, 24 stopinj je, vetra še ni.Deseta etapa se je začela. Seveda z napadi. Imamo že dva ubežnika.je v pikčasti majici, Jonas Vingegaard v izposojeni beli, Mark Cavendish v zeleni in Pogačar v rumeni.Kolesarji kolesarijo v zaprti vožnji. Še 5 km in začelo se bo zares. Vreme je spet slabo, cesta je mokra, tudi vremenska napoved za nadaljnji potek etape je slaba.Kdor je v rumeni majici v Albertvilu je tudi v Parizu. Prelepo, da bi bilo res. To se je zgodilo Marcu Pantaniju leta 1998, Bradley Wigginsu 2012, Chris Froomeu 2016, Geraint Thomasu 2018 in Egan Bernalu 2019.Deseta etapa se je začela. Dan po prvem prostem dnevu gre Tour naprej. Na žalost brez Rogliča, a na veselje, da s Pogačarjem v rumeni majici.***Po prvem prostem dnevu se začenja deseta etapa od olimpijskega Albertvila do Valenca. Etapa je dolgo 190,7 kilometra in sodi med ravninske. V potni knjigi pa piše z velikim naslovom: Pazite se maestrala. Veter je danes glavna ovira, in ne kilometri. Tudi tako ravninska etapa je lahko zelo nevarna za kolesarje, ki računajo na visoko uvrstitev v skupnem seštevku.Na 58. kilometru je edini gorski cilj četrte kategorije, na 82. pa edini leteči cilj. Svoje priložnosti bodo spet iskali ubežniki. Tudi Matej Mohorič je obljubil, da bo z begom poskušal v vsaki etapi.je še vedno zadolžen za Matthewsa in ga bomo težko videli v kaki samostojni akciji.je večji del prostega ponedeljka preživel z mediji. Rumena majica je tesno na njegovih ramenih. Vsi glavni tekmeci so daleč za njim. Močno bomo pogrešali, ki je moral odstopiti zaradi posledic padca v tretji etapi. Želimo mu hitro in uspešno okrevanje in komaj čakamo, da ga spet vidimo tekmovati.