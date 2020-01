Dončićev šov v zadnji četrtini

Ljubljana



Miamijeva obramba trdna kot skala

Goran Dragić je vseh 13 točk točk proti prvaku iz Kanade dosegel v drugi četrtini. FOTO: USA TODAY Sports

- Sijajen večer je za slovenskim dvojcem zvezdnikov v NBA.je Dallas popeljal do zmage proti Brooklynu s 123:111,je z Miamijem premagal prvaka Toronto s 84:76.Komaj 20-letni Ljubljančan je uprizoril šov v zadnji četrtini, ko je v dobrih sedmih minutah nasul 15 točk od skupno 31. Teksašani so bili v zadnji četrtini boljši s 30:18, pri čemer je Luka statistiko dopolnil še s 13 skoki in sedmimi podajami in na najboljši možni način nadomestil odsotnost treh pomembnih mož prve peterkein. Dallas je v domačem American Airlines Centru končal mini niz dveh porazov in odlično napovedal serijo petih domačih tekem (Charlotte, Chicago, Denver, LA Lakers in Phialdelphia).Miamijeva formula za zmago je bila čvrsta obramba. V strelski NBA bi tekme, na kateri eno od moštev doseže le 76 točk, lahko prešteli na prste ene roke. Floridčani so izvedli mali čudež, pod 80 točk so pustili prvaka Toronto.V tej sezoni je najmanj točk proti Miamiju dosegel Charlotte (94). Goran Dragić je dosegel 13 točk in vse v drugi četrtini, ko je trikrat zadel tudi izza črte.Toronto je imel slab met iz igre, zadel je le šest trojk iz 42 poskusov.je izza črte metal 12:2,pa 11:1.