Odpisani slovenski upi uprizorili podvig

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Iraklionu v Grčiji presenetljivo napredovala v četrtfinale. Po podaljšku so bili fantje boljši od nemških vrstnikov, potem ko je Nik Urbanija zadel trojko z zvokom sirene za 86:85.

Slovenci so sprva večinoma zaostajali, v tretji četrtini pa pripravili preobrat in praktično do konca rednega dela dvoboja vodili. V tretjem delu sta blestela predvsem Jan Vide in Filip Pirš. Nemci, ki so bili s tremi zmagami najboljši v skupini C, so v zadnjih 40 sekundah nadoknadili pet točk zaostanka, polaganje Videta za zmago pa so nato blokirali in izsilili podaljšek.

V njem so takoj povedli za šest točk, a so se mladi Slovenci pod vodstvom selektorja Petra Markovinoviča 37 sekund pred koncem približali na vsega točko (81:82). Nemci so šest sekund pred koncem zadeli enega od dveh prostih metov za 85:83, nato pa je po hitrem prenosu žoge Videta in podaji v kot do meta za tri točke prišel Urbanija ter prehitel sireno za slovensko zmago.

Mladi upi so dosegli veliko zmago. FOTO: Fiba

Vide je dosegel 23 točk, Tristan Vukotić jih je dodal 18, Pirš 14, Urbanija pa ob osmih skokih 11. Pri Nemcih je Martin Kalu dosegel 21 točk ob 13 skokih.

Slovenci se bodo v četrtek v četrtfinalu pomerili z Litvo, ki je bila boljša od Poljske. Prvenstvo bo trajalo do nedelje.

Mladi Slovenci so pod vodstvom Markovinoviča v skupinskem delu sicer izgubili vse tekme, a ker nobena od ekip ne izpade, dobili priložnost v osmini finala. V skupini so bili od Slovencev prepričljivo boljši Francozi (79:64) in Srbi (98:54), v zadnjem krogu pa so slavili še Islandci (76:74).

Preostali pari četrtfinala so še Izrael – Italija, Španija – Srbija in Francija – Grčija. Zmagovalec slednje tekme bo igral proti boljšemu iz slovensko-litovskega obračuna.