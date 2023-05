Miami ni izkoristil prve priložnosti, Tatum junak večera

Košarkarji Boston Celtics so podaljšali nastope v finalu vzhodne konference severnoameriške lige NBA, potem ko so v dvoboju z Miami Heat dosegli prvo zmago. Na četrti tekmi, ko je imel Miami pred domačimi navijači prvo priložnost za uvrstitev v veliki finale, so Kelti zmagali s 116:99 in zaostanek v boju na štiri zmage znižali na 1:3.

Miami je sicer še ob polčasu vodil s šestimi točkami prednosti, a je to prednost v tretji četrtini zapravil in se po tem ni več vrnil v igro.

»Ne moremo se še sprostiti,« je po zmagi menil trener gostov Joe Mazzulla: »Na naslednji tekmi moramo ohraniti enako raven intenzivnosti, enako miselnost, enako osredotočenost.«

Jayson Tatum je za Boston dosegel 34 točk ter prispeval 11 skokov in sedem podaj. Grant Williams je k zmagi Keltov, ki so Miami prisilili k vrnitvi v Boston za peto tekmo, dodal 14, Al Horford 12, Marcus Smart pa 11 točk.

»Odlični strelci sčasoma najdejo način, da zadenejo. Veliki igralci, kot je Tatum, gotovo nimajo veliko neprespanih noči. Vendar se morate potruditi, da mu boste čim bolj otežili delo,« je po tekmi dejal trener Miamija Erik Spoelstra.

»Izgubljali smo z 0:3, vendar si pred odločilno tekmo nismo naložili preveč pritiska. Poskušamo iti v vsako tekmo posebej. Nocoj nismo razmišljali o štirih zaporednih zmagah, le poskušali smo rešiti našo sezono, kar nam je tudi uspelo,« pa je po prvi zmagi proti vročici povedal Tatum.

»Rešena« sezona sicer še ni, saj je pot do sanj o drugem zaporednem finalu prvenstva za Boston še dolga. Morali bodo nanizati še tri druge uspehe zaporedoma. Za zdaj se v zgodovini lige NBA še ni primerilo, da bi ekipa, ki je zaostajala z 0:3, zmagala po sedmih tekmah.

Miami ostaja favorit

Miami torej ostaja favorit za finale in še naprej lovi četrti naslov prvaka v klubski zgodovini (po letih 2006, 2012 in 2013). Pri Miamiju je bil prvi strelec Jimmy Butler z 29 točkami.

V finalu zmagovalca vzhoda že čakajo prvaki zahodne konference Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar. Denver je namreč s 4:0 v zmagah na krilih izjemnih predstav Nikole Jokića, ki je postal tudi najkoristnejši igralec (MVP) končnice zahoda, izločil Los Angeles Lakers.