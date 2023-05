Boston je zadnji polfinalist lige NBA

Košarkarji Boston Celtics so pred domačimi navijači v dvorani TD Garden dobili sedmo tekmo dvoboja končnice lige NBA proti Philadelphia 76ers s 112:88 in se s 4:3 v zmagah uvrstili v finale vzhodne konference. V polfinalu prvenstva NBA jih že čaka Miami Heat, ki je bil v boju na štiri zmage s 4:2 boljši od New York Knicks.

Sedma tekma dvoboja vzhodne konference je bila izenačena, a le do polčasa (55:52). Nato pa so gostitelji stopili na plin, razigral se je Jayson Tatum in z 51 točkami ter s 13 skoki popeljal Kelte v polfinale prvenstva NBA.

Tatum je dosegel rekord lige, saj pred njim še nobenemu košarkarju ni uspel takšen izkupiček na odločilni, sedmi tekmi končnice. »Vesel sem, da smo dobili novo priložnost. Naša sezona bi se lahko končala že po šesti tekmi, ko nam je šlo res za nohte,« je dejal Tatum, ki je na prejšnji tekmi zgrešil 14 od prvih 15 metov na koš.

»K sreči smo nekako izsilili sedmo tekmo. Rekli smo si: 'Zdaj gredo stvari lahko samo še navzgor'. Danes sem imel ves čas v mislih, kako slabo sem igral na prejšnji tekmi,« je bil odkrit Tatum. Jaylen Brown je k zmagi dodal 25 točk.

Za Joela Embiida, ki je letos bil prvič osvojil lovoriko za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela, je tako sezone konec. FOTO: Winslow Townson/Reuters

Za Joela Embiida, ki je letos bil prvič osvojil lovoriko za najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela, in Jamesa Hardna je tako sezone konec. Oba sta na sedmi tekmi razočarala – Embiid je zbral le 15 točk, Harden pa devet. »Imamo nedokončan posel,« je dejal Embiid: »Mislim, da imava on in jaz še vedno možnosti za zmago. Vendar bo potrebno več kot samo midva.«

Boston, ki je lani v finalu NBA klonil proti Golden State Warriors, bo polfinale proti Miamiju začel v noči na četrtek po srednjeevropskem času. Za 17-kratne prvake NBA je to že peta uvrstitev v konferenčni finale v zadnjih sedmih letih. Kelti v tem času še nikoli niso osvojili naslova, zadnje prvenstvo je iz sezone 2007/08.

V polfinalu NBA pa bodo igrali tudi Los Angeles Lakers, ki imajo prav tako 17 naslovov prvaka doslej. V finalu zahodne konference se bodo pomerili z Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar.