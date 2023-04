Nika Barič in Teja Oblak le dve, ki so ju načrtno izbrusili v Celju

V nadaljevanju preberite:

Naša klubska košarka težko drži korak z regijo ali Evropo. Da se najde pot, pa dokazujejo košarkarice ŽKK Cinkarna Celje, ki so nedavno četrtič postale regionalne prvakinje. V finalu so v polni dvorani v Podgorici s 66:64 premagale Budućnost, celjska košarkarica Blaža Čeh pa je bila izbrana za najkoristnejšo igralko finala.

Pod uspehe kluba se je podpisal trener Damir Grgić, rekorder po številu osvojenih lovorik v regionalnem prvenstvu. »Strateška odločitev sega v sezono 2007/08, ko smo obrnili ploščo in v člansko ekipo pripeljali tudi Niko Barič in Rebeko Abramovič. Prej smo imeli starejše ekipe, več izkušenih igralk, za tem smo se odločili, da damo minute in priložnost mladim košarkaricam – iz vse regije. Istočasno smo lovili rezultat in delali vrhunske igralke,« se zasuka spominja športni direktor kluba Uroš Kranjc.

V članku preverite, katere reprezentantke so šle čez celjski klub, koliko znaša letni proračun kluba in kakšna je njegova vizija. Gre za pravo zgodbo o uspehu. Je KZS čestitala Celjanom? Odgovor v članku.