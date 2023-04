K vragu gre vse, kjer so selektorji »neznalci«

V nadaljevanju preberite:

»Takšne trenerje imamo, znalci pa tujce podpisujejo.« To je zapis Nike Barić, zdaj že bivše slovenske reprezentantke v košarki, ki ga je objavila na družbenem omrežju facebook pod fotografijo nekdanjega selektorja Damirja Grgića. Stal jo je evropsko prvenstvo na domačih tleh. Medtem so na »Zahodu« v deželi svobode, enakosti in bratstva trenerja Paris St. Germaina Christopha Galtiera obtožili, da je v obdobju, ko je bil trener kluba z Azurne obale Nice, izrekel nekaj ostrih misli s ksenofobno vsebino. Predsedniku je potožil, da ima v moštvu preveč črncev in muslimanov, ki popoldneve preživljajo v džamiji. Da so ga v restavraciji ustavljali ljudje in ga nadlegovali, ker je v moštvu preveč črncev.