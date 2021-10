Georgios Dikaioulakos bo vodilu Slovenke na domačem eurobasketu 2023

Na klopi slovenske ženske košarkarske reprezentante bo odslej sedel Georgios Dikaioulakos, ki je nasledil Damirja Grgića. Dvainpetdesetletni grški strokovnjak, ki ga je na dopisni seji že potrdil izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije, si bo hitro zavihal rokave. Že 11. in 14. novembra ga čakata prvi tekmi kvalifikacij za domači eurobasket 2023, na katerega so Slovenke kot gostiteljice neposredno že uvrščene.

Dikaioulakos je deseti selektor ženske članske reprezentance. Slovensko izbrano vrsto so doslej vodili Sergej Ravnikar, Tone Corel, Branko Lah, Dragomir Bukvić, Boris Zrinski, Željko Ciglar, Goran Jovanović, Tomo Orešnik in nazadnje Damir Grgić, ki je bil slovenski selektor od 16. decembra leta 2014 do letošnjega poletja in je izbrano vrsto trikrat zapored popeljal na evropsko prvenstvo.

Georgios Dikaioulakos v ženski evropski košarki velja za izjemno cenjenega strokovnjaka. Letošnjega junija je sedel na klop italijanskega velikana Famila Schio, s katero nastopa tudi v elitni evroligi. Pred tem je v najmočnejšem ženskem klubskem tekmovanju uspešno vodil že turški Fenerbahče in rusko Nadeždo iz Orenburga ter se z ekipama redno uvrščal na zaključne turnirje.

Leta 2011 pred Željkom Obradovićem

V svoji izjemno bogati trenerski karieri je deloval tudi na Poljskem, Romuniji in Kitajski. Kot enega od mejnikov na trenerske poti omeniti sodelovanje s Slobodanom Subotićem, ki ga je v sezoni 2001/2002 postavil za pomočnika v evroligaškem Olimpiakosu. Svojevrsten rekord pa je med letoma 2008 in 2010 dosegel na čelu ženskega grškega kluba Athinaikos, s katerim je serijsko osvajal lovorike in v dveh zaporednih sezonah ni izgubil tekme.

Teja Oblak in soigralke so po sedmih letih dobile novega selektorja. FOTO: FIBA

V sezoni 2019/2020 je prejel tudi lepo priznanje, saj je v glasovanju za najboljšega evroligaškega trenerja končal na drugem mestu. Prav tako velja izpostaviti, da je bil leta 2011 izbran za najboljšega košarkarskega trenerja v Grčiji, na drugem mestu je končal legendarni Željko Obradović, ter hkrati za drugega najboljšega trenerja med vsemi športi v svoji državi. Istega leta je vodil ekipo Evrope na ženski različici Fibine tekme vseh zvezd.

Prvi test: Turčija na Kodeljevem

Prav tako mu ni tuja reprezentančna košarka. Po nekaj letih v vlogi asistenta je svoj prvi večji uspeh dosegel z grško moško reprezentanco do 20 let, ki se je leta 2009 veselila naslova evropskega prvaka. Z žensko člansko reprezentanco Latvije je na eurobasketu 2011 osvojil osmo mesto, na evropsko prvenstvo leta 2015 pa je popeljal tudi grško izbrano vrsto.

Med trenerskimi kolegi velja za odličnega obrambnega strokovnjaka, saj so vse njegove ekipe blestele v tej prvini košarkarske igre. Georgios Dikaioulakos bo Slovenke prvič zbral 7. novembra, saj jih čakata uvodni tekmi kvalifikacij za EP 2023. V četrtek, 11. novembra, ob 18. uri se bodo na Kodeljevem pomerile s Turčijo, v nedeljo, 14. novembra ob isti uri pa bodo gostovale v Albaniji. Žensko evropsko košarkarsko prvenstvo bosta konec junija 2023 gostila Slovenija in Izrael. Obe reprezentanci bosta sicer merili moči tudi v kvalifikacijah, a sta na prvenstvo neposredno že uvrščeni.